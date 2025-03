真的「斬首」 美軍中央司令部罕見公布「血滴子」型地獄火飛彈戰果

透過刀刃殺傷目標的AGM-114R9X飛彈資訊相當有限,圖為已被使用過的同型飛彈。(資料照,取自X)〔記者涂鉅旻/綜合報導〕美軍中央司令部1日發布一段影片顯示,其透過精準空襲狙殺「聖戰保衛者」領導者,雖然美軍未說明使用哪一型武器進行空襲,但外國軍事網站從彈藥打擊方式與汽車殘骸研判,應為從地獄火飛彈衍生而成的AGM-114R9X飛彈,有別於多數飛彈以爆炸、破片方式殺傷目標,這型秘密飛彈則可伸出鋒利的刀刃,運用動能達到「斬首」目的。

美軍中央司令部在官方X發布一則文章與影片顯示,美軍2月23日於敘利亞西北部進行精準空襲,將基地組織分支「聖戰保衛者」(Hurras al-Din,HaD)的高層軍事領導人塔萊(Muhammed Yusuf Ziya Talay)擊斃。美軍中央司令部司令庫里拉(Michael Erik Kurilla)上將表示,美方將持續無情地打擊恐怖組織,保護美國本土及盟國和合作夥伴在該區域的人員安全。

CENTCOM Forces Kill the Senior Military Leader of Al-Qaeda Affiliate Hurras al-Din (HaD) in Syria



On Feb. 23, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a precision airstrike in Northwest Syria, targeting and killing Muhammed Yusuf Ziya Talay, the senior military leader of… pic.twitter.com/trhDvgdgne