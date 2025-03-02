真的「斬首」 美軍中央司令部罕見公布「血滴子」型地獄火飛彈戰果

透過刀刃殺傷目標的AGM-114R9X飛彈資訊相當有限，圖為已被使用過的同型飛彈。（資料照，取自X）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美軍中央司令部1日發布一段影片顯示，其透過精準空襲狙殺「聖戰保衛者」領導者，雖然美軍未說明使用哪一型武器進行空襲，但外國軍事網站從彈藥打擊方式與汽車殘骸研判，應為從地獄火飛彈衍生而成的AGM-114R9X飛彈，有別於多數飛彈以爆炸、破片方式殺傷目標，這型秘密飛彈則可伸出鋒利的刀刃，運用動能達到「斬首」目的。

美軍中央司令部在官方X發布一則文章與影片顯示，美軍2月23日於敘利亞西北部進行精準空襲，將基地組織分支「聖戰保衛者」（Hurras al-Din，HaD）的高層軍事領導人塔萊（Muhammed Yusuf Ziya Talay）擊斃。美軍中央司令部司令庫里拉（Michael Erik Kurilla）上將表示，美方將持續無情地打擊恐怖組織，保護美國本土及盟國和合作夥伴在該區域的人員安全。

CENTCOM Forces Kill the Senior Military Leader of Al-Qaeda Affiliate Hurras al-Din （HaD） in Syria



On Feb. 23, U.S. Central Command （CENTCOM） forces conducted a precision airstrike in Northwest Syria, targeting and killing Muhammed Yusuf Ziya Talay, the senior military leader of… pic.twitter.com/trhDvgdgne — U.S. Central Command （@CENTCOM） March 1, 2025

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雖然美軍未公布這次空襲所採用彈藥為何，但根據美軍釋出的影片，塔萊搭乘的車輛在公路行駛，突然間，車輛的左前側迸出些許火花，出現一個巨大的凹洞，這輛汽車被擊中後逐漸減速，研判車上人員已被此次襲擊所傷。

軍聞網站「戰區」（The War Zone）2日報導，美軍中央司令部此次採用的彈藥，應為AGM-114R9X飛彈，也就是地獄火反裝甲飛彈的衍生版本。有別於一般飛彈撞擊目標後，以爆炸、破片等方式殺傷，這款改良版飛彈則是在發射後，從彈體彈出鋒利的刀片，藉由動能與刀刃殺傷敵軍。由於這款飛彈不會爆炸，因此可使對目標以外的附帶傷害降到最低。AGM-114地獄火飛彈是相當普遍的美系反裝甲精準彈藥，圖為美國海軍官兵小心翼翼地搬運彈藥。（歐新社檔案照）

雖然美軍並非第一次使用這款飛彈執行「斬首」攻擊，但以往皆不會主動發布相關訊息，多是由其他陣營或者民間網站發布AGM-114R9X飛彈的攻擊痕跡，也顯得美軍此次主動發布飛彈襲擊後畫面，相當珍貴與罕見。

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