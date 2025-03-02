美軍警訊！逾八成建造中軍艦工期延誤 海軍部長被提名人要想辦法

伯克級神盾驅逐艦。（美聯社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國海軍在籌獲新戰力方面遭遇麻煩，美國聯邦審計署（GAO）統計，美國海軍正興建45艘新艦艇，卻有逾八成、37艘遭遇5個月至3年以上的延誤；2019年至2023年計畫籌獲26艘艦艇，卻僅11艘交付。美國海軍部長被提名人費蘭（John Phelan）上周於美國國會表示，他會運用自己的背景突破現況，解決造船、人員招聘問題。

根據美軍媒體《星條旗報》2月28日報導，美國聯邦審計署的統計資料顯示，美國海軍造艦工作遭遇長期延誤，主要受到勞動力與基礎設施等因素影響。相關資料直指，美國海軍原定今年要達到313艘軍艦的目標，但回顧2019年至2023年共5年間，美國海軍原計畫籌獲11艘維吉尼亞級核動力潛艦、15艘伯克級驅逐艦，卻只各獲得4艘、7艘。

該報告也點出，目前美國海軍有45艘船艦正在興建當中，卻有37艘、約82％遭遇5個月至3年以上不等的延誤情形。而美國造船業者一再反映，需要穩定的工業基礎來招聘、留用從業人員，同時也要投資造船業的基礎設施。

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即使美國海軍已期盼透過長期規劃，並超前部署數年籌募資金，不過，這份報告提到，海軍從2019至2025財年間，每年都會就計畫作出大幅修改，例如，美國海軍2019年計畫在2025年籌獲11艘新型艦艇，但2025財年來臨時，美國海軍卻將需求下修至6艘；美國海軍去年原計畫，未來要採購35艘新一代攻擊潛艦，但最終只提出14艘的採購規模。

美國參議院軍事委員會上周召開海軍部長被提名人費蘭（John Phelan）的聽證會。（法新社檔案照）被美國總統川普提名為下一任海軍部長候選人的費蘭，上週參與美國參議院軍事委員會的提名聽證會時表示，他會利用自己在私營部門的服務背景去突破現狀，解決造船與人員招聘問題。

雖然美國海軍部長是文職人員擔任，但多半具有軍旅服務背景，例如前任部長德爾．托羅（Carlos Del Toro）曾任伯克級神盾艦中校艦長，前部長布瑞斯威特（Kenneth Braithwaite）則官拜海軍一星少將（等同其他軍種准將）。雖然長年經商的費蘭沒有軍事背景，但「非典型」反而獲得國會議員的期待，民主黨籍參議員凱恩（Tim Kaine）表示，美國審計署報告顯見傳統已起不了作用，若在此情境來看，傳統起不了作用也無妨。

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