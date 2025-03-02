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川普上任後首次有航艦打擊群訪韓 卡爾文森號預計參與美日韓軍演
美國航空母艦卡爾文森號打擊群，2日下午抵達南韓釜山海軍基地。卡爾文森號示意圖。（圖擷自USS Carl Vinson臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕美國航空母艦卡爾文森號打擊群，今（2）日下午抵達南韓釜山海軍基地，這是美國總統川普上任後首次有航艦訪韓，也是繼羅斯福號航艦去年6月訪韓後，再有美軍航艦抵達該國，卡爾文森號預計日後將參與美日韓聯合軍演。
據《韓聯社》報導，陪同卡爾文森號一起抵達南韓的軍艦，還有提康德羅加級神盾巡洋艦普林斯頓號、伯克級神盾驅逐艦史特雷特號，美國軍艦在停靠釜山期間，將舉行美韓艦艇官兵互訪、參觀聯合國紀念墓園等交流活動。
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美國海軍表示，卡爾文森號抵韓是為了履行美國政府的威懾承諾，展示出美韓同盟應對北韓威脅的聯合防禦能力，並加強美韓部隊的作業互通性，卡爾文森號預計會參加本月在朝鮮半島附近舉行的美日韓演習。
卡爾文森號航艦共有5500名官兵，搭載F-35C戰鬥機、F/A-18大黃蜂戰機、E-2C空中預警機、EA-18G咆哮者電戰機、MH-60S「騎士鷹」直升機等80多架軍機。