Hover推出全自動反無人機砲塔 「硬殺」成另一種選擇

Hover公司最新研發的全自動反無人機砲塔，結合影像辨識、光達與雷達技術，能精準鎖定並摧毀高速移動的FPV無人機，展現未來反無人機作戰的硬殺趨勢。（取自Hover官網）



〔編譯陳成良／綜合報導〕國防科技公司Hover近期發表了一款全自動反無人機砲塔，能有效偵測並摧毀快速移動的第一人稱視角（FPV）無人機。這項技術標誌著反無人機作戰的轉變，從電子干擾技術（如訊號干擾與電子戰）轉向採用物理摧毀的方式。

Hover是一家總部位於美國的國防科技公司，專注於設計與製造創新的無人機系統。該公司以開發「繫留式無人機」技術聞名，其產品廣泛運用於國防、通訊及安全領域，並受到美國武裝部隊與多個行業夥伴的信賴。Hover的系統具備高度可靠性，可在惡劣條件下持續運作，並以其自主飛行控制與快速部署能力著稱。

軍聞網站《Defence Blog》報導，Hover創辦人卡梅倫．羅（Cameron Rowe）表示：「我們打造了一款真正有效的全自動反無人機砲塔。未來的反無人機作戰不再依賴電子戰或訊號干擾，而是採用物理摧毀。」他進一步解釋，隨著無人機搭載先進電腦、射頻跳頻及光纖控制等技術，僅靠干擾已不足以化解威脅，摧毀成為唯一可行的解決方案。測試顯示，該系統能準確偵測並擊落高速移動的FPV無人機。

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Hover的「物理反無人機系統」（Kinetic Counter-Drone System）結合了影像辨識、光學雷達（LiDAR）及雷達技術，能精準偵測、鎖定並摧毀目標，包括有效對付無人機集群攻擊。這套系統可安裝於固定或移動平台，並與現有的情報、監視與偵察（ISR）框架無縫整合，提供高度靈活且可擴展的解決方案。

傳統電子戰系統主要依賴訊號干擾，但往往在面對射頻跳頻及光纖控制技術時失效。Hover的新系統透過硬殺，不僅填補了這些技術漏洞，更確保威脅被徹底消除，而非僅僅受到短暫干擾。

Hover透露，公司將持續投入研發，以推動反無人機技術的進一步創新。隨著無人機威脅日益多樣化，Hover致力於為關鍵基礎設施及公共安全，提供全面防護方案，以因應不斷演變的空中威脅。

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