研究機砲結合AI 國軍反無人機要「軟硬兼施」

海軍陸戰隊操作的20公厘機砲悍馬車。國防部未來將研究機砲結合AI，增加反制無人機的選項。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部肆應現代戰爭科技演進，因此同步籌獲大量無人機與無人機反制系統，現有無人機反制系統以「軟殺」手段為主。不過，政軍高層今天說，由於機砲彈幕可有效殺傷無人機，同時考量人工智慧（AI）發展快速，因此，相關單位擬研究透過AI研判無人機動態，結合機砲的「硬殺」系統，作為反制無人機的另一個選擇。

國防部現正執行2項無人機反制系統採購案，陸軍斥資9.8億餘元採購26套反制系統，由我國廠商創未來得標，預計今年底前履約完畢；空軍斥資43.5億餘元進行「遙控無人機防禦系統案」，則由中科院負責。而這二個無人機反制系統案，都是採「軟殺」手段，也就是運用電戰技術干擾來犯無人機，除了國軍各營區之外，包括博愛特區等重要政經據點、關鍵基礎設施，也低調地部署反制系統。

政軍高層今日表示，除了「軟殺」之外，國軍也正尋求其他方式反制無人機，考量機砲的彈幕，對無人機有顯著的殺傷效果，將成未來「硬殺」擊落無人機的選項。

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不過，由於要偵測無人機、預判其可能飛行軌跡的難度相當高，該人士說，考量AI發展快速，未來將嘗試透過AI辨識無人機，並藉由其航高、航速、航向等預判可能飛行軌跡，再結合機砲擊落，厚實整體無人機反制戰力。

如美國的Hover公司研製的「物理反無人機系統」，就是一款可以全自動「硬殺」無人機的槍砲。（取自Hover公司官網）據了解，國內、外具備無人機反制能力的廠商，多已投入研究以飛彈、機砲「硬殺」無人機的方式。例如美國的Hover公司研製的「物理反無人機系統」（Kinetic Counter-Drone System），就是結合影像辨識、光學雷達（LiDAR）以及自動機砲，能精準偵測、鎖定並摧毀目標，還可以有效對付無人機群攻。

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