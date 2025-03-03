反應現代戰場趨勢 美泰「金色眼鏡蛇」演習首度發射刺針飛彈

美國陸軍2月28日於泰國的年度「金色眼鏡蛇」聯合演習中，以人攜式刺針飛彈發射兩枚FIM-92D實彈進行訓練，為該演習舉辦44年來首次。（取自美軍《星條旗報》）

相關報導請見

圖解軍武》野戰防空要角 國軍為何買這麼多「刺針」飛彈？

〔記者陳治程／綜合報導〕美、泰現正實施「金色眼鏡蛇」年度演習，目前已進入第二週演訓，並將於本週五落幕。在日前的訓練科目中，兩國陸軍完成了「刺針」防空飛彈實彈射擊，這也是該演習實施44年來首度執行，美軍官員表示，儘管訓練成效與預期有所出入，但這項訓練的實施，凸顯現代戰場在威脅樣態上的趨勢變化。

請繼續往下閱讀...

美軍《星條旗報》（Stars and Stripes）上（2）月底報導，上月25日啟動的第44屆「金色眼鏡蛇」（Cobra Gold）演習，日前在泰國曼谷以北的華富里（Lopburi, Thailand）一處田地，實施防空飛彈實彈射擊訓練；其中，美國陸軍以肩射型系統發射2枚FIM-92D型彈，泰國陸軍則發射了2枚「星光」（Starstreak）防空飛彈。

圖為英國陸軍操作的「星光」防空飛彈，為泰國陸軍本次訓練中操作的同型系統。（法國泰勒斯集團官網）

報導強調，此次是「金色眼鏡蛇」演習首度發射刺針飛彈，但本次訓練發射的4枚飛彈皆未命中目標；對此，訓練負責人之一的美軍布蘭登中校（Lt. Col. Brandon Wohlschlegel）解釋，刺針、星光飛彈主要用以反制低空高速目標，而本次使用的MQM-170靶機速度相對較慢，進而導致飛彈未能擊落目標。

美、泰「金色眼鏡蛇」演習自1982年首辦，今年已邁入第44屆，本屆演習為期兩周，計有30國成員與觀察員，將近8000名軍人參與，其中的美軍人員占3200名，和多國夥伴共同演練人道援助與災害應變示範（HADR DEMO）、非戰鬥人員撤離行動（NEO/RJNO）、兩棲登陸作戰（AMPHIB-JFEO），以及聯合武力實彈演習（CALFEX）等。

報導進一步指出，美國陸軍第7步兵師聯合情報局發言人珍妮佛上尉（Capt. Jennifer Messina）表示，今年度的「金色眼鏡蛇」演習著眼於資訊戰、太空戰與反無人機訓練，反應出「現代戰爭威脅的趨勢演變」（evolving nature of modern warfare）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法