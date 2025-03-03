烏克蘭士兵「母女檔」 放下剪刀換槍枝 共赴戰場抗俄

烏克蘭女性軍人娜塔莉亞（右）與女兒薇若妮卡（左），隸屬於第100機械化旅。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在烏克蘭東部頓內次克地區（Donetsk）一座公園中，白雪紛飛，53歲的娜塔莉亞（Natalia）正為26歲的女兒薇若妮卡（Veronika）整理軍帽。她們皆為烏克蘭士兵，但母愛始終不渝。

烏克蘭「哈提亞」（Khartia）旅21歲女兵瑪麗亞（Maria）。（法新社）

法新社報導，俄羅斯於2022年2月24日入侵烏克蘭後，原任服裝設計師的娜塔莉亞毅然從軍；僅數日之後，薇若妮卡也決定加入母親的行列。娜塔莉亞坦言：「身為母親，我自然心存牽掛；但我深信，無論發生何事，妳都會在我身邊、沐浴在我的羽翼之下，必要時我甚至願以自己的身軀保護妳。若妳不在這裡，我恐怕什麼都做不了。」

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薇若妮卡微笑表示，正是母親的堅定與守護，令她逐漸消除了恐懼，「孩子總是會向父母學習」的信念也在她心中萌生。

雙方現均隸屬於第100旅，擔任行政職務。根據烏克蘭國防部數據，2024年軍中服役女性達68000人，較2014年大幅攀升。儘管烏克蘭自2018年才開放女性擔任戰鬥職務，而大部分女兵仍從事非戰鬥崗位，但在戰火頻傳、數萬士兵已在衝突中犧牲的現實下，從軍仍是一條充滿艱辛的路。

在這個以男性主導的環境中，部分女兵曾面臨性別歧視與性騷擾，不過娜塔莉亞與薇若妮卡表示，她們在軍中獲得了特殊的關懷與照顧。

母女倆在鄰近前線的一處公寓中，努力重塑屬於她們的家庭氛圍。每天清晨，伴隨著悠揚的音樂，她們從容起床、梳洗整備；傍晚時分則一同運動以舒解戰火壓力。每當炸彈聲響起，薇若妮卡總會第一時間致電確認母親安危，即使偶有因家務瑣事引起小爭執，也能迅速化解。

娜塔莉亞感慨道：「我的孩子在此，這裡就是我的家，我還能有何所求？」

另一對母女檔則在哈爾蒂亞旅（Khartia Brigade）中服役，48歲的護士奧爾加（Olga）與21歲的軍官學員瑪麗亞（Maria）。儘管兩人都在軍中各司其職，卻因工作繁忙，每週僅得短暫相聚一次說說心裡話。就在最近的一次會面中，先後接到工作電話後便各自奔赴崗位。

瑪麗亞身上印有「Girl Power」的刺青，不僅象徵著她的堅毅，也讓她感到母親「近在身邊」帶來的安心。三年前，奧爾加接獲從軍邀請，當時她正於行動牙科診所服務；而瑪麗亞則於2020年進入軍官學校。家中父親彼得羅（Petro）是一位60歲的退休消防員，雖偶爾會趕來與母女共享一片披薩，但因居住地距前線遙遠，始終難以常伴左右。

自2022年家園被俄軍佔領、全家被迫逃離後，瑪麗亞更希望母親未來能享有一個平靜的生活，或許只是每天在家悠然煮杯茶、靜心閱讀，而非每日身著軍裝奮戰沙場。

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