外媒爆KC-46加油機出現裂縫 美空軍89架同型機全數受檢

美軍KC-46空中加油機（左上）正為C-17運輸機（右下）加油。（路透檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國空軍正籌獲波音公司產製的KC-46空中加油機，卻傳出機身有瑕疵而影響戰力發揚。外國軍聞網站「戰區」1日報導，經向美國空軍與波音公司求證後發現，4架新交付飛機之中，有2架的機身出現裂痕，因此，美國空軍已對89架同型機進行全面檢查，確認結構安全無虞才能執行飛航任務。

根據軍聞網站「戰區」（The War Zone）1日報導，美國空軍新購4架待交付的KC-46加油機之中，有2架飛機被被檢查出裂痕，該網站向美國空軍求證為真，並獲悉此事由製造商波音公司所發現。

美國空軍表示，雖然相關裂痕不是出現在飛行翼面或旋轉結構上，但波音公司已暫緩交付KC-46加油機，直到找出問題源頭、實施有效解決之道為止，並全面檢查89架同型機，若發現有裂痕，都會在修復無虞後，才會再次執行飛航任務。

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KC-46「飛馬座」加油機和KC-767一樣，都是以波音767客機的基礎改造，美國空軍2011年拍板採購，替換老舊的KC-135加油機，首架飛機於2019年交付，並預計在2027年獲得全數179架飛機。另外，包括以色列空軍、日本航空自衛隊，也陸續引進這款新型加油機。

不過，KC-46已數度遭遇問題，美國空軍2019年獲得第一架該型機時，已比原定計畫還要來得晚，包括貨艙地板鎖扣、燃料幫浦、燃油隔艙等也都曾出現問題。原廠波音公司在該型機出現燃油艙滲漏問題後，允諾為美國空軍提供免費維修服務。

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