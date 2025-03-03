海軍快速布雷艇三度招標 投標限制鬆綁可望順利過關

圖為海軍2023年11月於高雄新濱碼頭展示的「快速布雷艇」。（本報資料照，記者方賓照攝）

〔記者陳治程／台北報導〕為強化水面艦隊防禦性拒止，阻滯共軍兩棲船團遂行登陸作戰，海軍今（2025）年起編列新台幣18.06億元經費，計畫3年內採購次批6艘國造「快速布雷艇」，建構不對稱戰力。不過，國防部過去3個月間二度釋商未果，今（3）日第三度公告招標，便依法放寬投標廠商家數限制，可望於本（3）月下旬順利過關，進入簽約、建造階段。

國防部今日公告招標資訊顯示，海軍司令部將投入新台幣15億4800萬元，採購次批6艘「快速布雷艇後續艇」，預計本月19日開標，履約地點為高雄市，仍規範得標廠商應於簽約次日20個月內交貨；值得一提的是，本次招標公告特別註明「不受3家（含）以上合格投標廠商之限制」，也就是說，本次招標只要有一家合格廠商投標，全案即可順利決標，進入下一階段。

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在經過前兩次招標失敗後，國防部今（3）日再以同金額、同履約期限公告第三次招標，本次特別註明不受應有至少3家合格廠商投標之限制，使本次招標順利過關機會濃厚。（擷自政府電子採購網）

本次招標之所以註明不須有3家（含）以上合格廠商投標，是因為軍方在去（2024）年12月、上（2）月公告的兩次同案招標中，均因投標廠商不足3家、未能符合《政府採購法》第48條規定而告吹；期間曾有投標業者就造船預算、成本等方面提出建言，但相關調整未見諸本次招標中。

國防部今年度公開預算書揭示，海軍將於2027年以前，以新台幣18億672萬8千元預算採購6艘「快速布雷艇後續艇」，若全案3年後如期執行完畢，屆時海軍192艦隊布雷作業大隊將有4艘現役艇和6艘後續艇，合計10艘將滿足台海防禦性布雷作戰需求。

海軍快速布雷艇的艦體、武裝設計簡易，排水量僅376噸，艇艏配有1門20公厘的T-75機砲、搭配艇身2門7.62公厘的T-74機槍作為自衛性武裝；但該艇搭載中科院研發的「自動布雷系統」，可在短時間內投放32枚至64枚各型水雷，有效拒止、拖延敵軍船艦進逼關鍵海域及要港。

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