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延續挺烏制俄立場 英國宣布援烏五千枚「岩燕」防空飛彈
圖為英國皇家海軍以AW159「山貓」直升機發射「岩燕」飛彈瞬間。（英國皇家海軍官網）
〔記者陳治程／綜合報導〕俄烏戰爭滿三年，基輔當局正積極美、歐諸國協商安保議題；不過，美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基日前在白宮因礦產協議不歡而散，引發舉世譁然。相較之下，上（2）月公開表態挺烏的英國首相施凱爾（Keir Starmer），昨（2）日於倫敦的國際峰會上宣布，將為烏軍生產5000枚「輕型多用途飛彈」，這也是該國繼去（2024）年9月後，再度向其提供該彈藥。
綜合英國國防部2日逐字、聲明稿，為支持基輔當局抵抗俄羅斯侵略，施凱爾昨日於倫敦的國際峰會上宣布，繼提供烏克蘭22億元英鎊（約新台幣887億元）貸款後，將追加提供16億英鎊（約新台幣645億元）、共計五千枚的「輕型多用途飛彈」（lightweight-multirole missile, LMM）。施凱爾強調，這項軍事援助將將為北愛爾蘭創造200個新就業機會，並協助烏軍防禦關鍵基礎設施。
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The UK will supply Ukraine with more than 5000 air defence missiles to keep people and infrastructure safe from attack.— Ministry of Defence （@DefenceHQ） March 2, 2025
The deal delivers on the UK’s commitment to Ukraine and will create hundreds of jobs here in the UK.
#StandWithUkraine pic.twitter.com/rdQVLKbrF2
聲明稿補充，LMM飛彈製造商泰勒斯集團（Thales）去年9月已率先簽署一紙1.62億英鎊（約新台幣65.23億元）的生產合約，並從年底起開始交付首批650枚同型彈；本次合約則是11.6億英鎊主約、附帶約5億英鎊的工合協議，委由烏國廠商生產發射器、指揮控制車等系統儎台。
泰勒斯集團開發的「岩燕」（Martlet）輕型多用途飛彈。（泰勒斯集團官網）
又名「岩燕」（Martlet）的輕型多用途飛彈，為泰勒斯開發的新型空對空、空對地打擊飛彈，該飛彈重13公斤、飛行速率逾1.5馬赫，可打擊至少6公里外目標；據廠商公開資訊，該飛彈採「雷射乘波導引」（laser-beam riding guidance），適用於人攜式飛彈、車載發射系統，也可整合至空射、艦射載台，作戰效益比「地獄火」（Hellfire）、「硫磺石」（Brimstone）飛彈更為經濟。
上月於媒體投書、表達挺烏立場的施凱爾，2日在倫敦召開多達18國參與、澤倫斯基出席的國際峰會，會後與會者達成四點共識，一是持續援烏並擴大對俄經濟制裁，其次確保和平協議優先保障烏克蘭主權及國家安全，且須與烏平等談判；第三則將協助烏克蘭強化防禦工事，建立長效嚇阻屏障；最後是組成「意願聯盟」，捍衛和平協議，確保區域穩定。