延續挺烏制俄立場 英國宣布援烏五千枚「岩燕」防空飛彈

圖為英國皇家海軍以AW159「山貓」直升機發射「岩燕」飛彈瞬間。(英國皇家海軍官網)

〔記者陳治程/綜合報導〕俄烏戰爭滿三年,基輔當局正積極美、歐諸國協商安保議題;不過,美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基日前在白宮因礦產協議不歡而散,引發舉世譁然。相較之下,上(2)月公開表態挺烏的英國首相施凱爾(Keir Starmer),昨(2)日於倫敦的國際峰會上宣布,將為烏軍生產5000枚「輕型多用途飛彈」,這也是該國繼去(2024)年9月後,再度向其提供該彈藥。

綜合英國國防部2日逐字、聲明稿,為支持基輔當局抵抗俄羅斯侵略,施凱爾昨日於倫敦的國際峰會上宣布,繼提供烏克蘭22億元英鎊(約新台幣887億元)貸款後,將追加提供16億英鎊(約新台幣645億元)、共計五千枚的「輕型多用途飛彈」(lightweight-multirole missile, LMM)。施凱爾強調,這項軍事援助將將為北愛爾蘭創造200個新就業機會,並協助烏軍防禦關鍵基礎設施。

The UK will supply Ukraine with more than 5000 air defence missiles to keep people and infrastructure safe from attack.



The deal delivers on the UK’s commitment to Ukraine and will create hundreds of jobs here in the UK.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/rdQVLKbrF2