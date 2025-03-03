延續挺烏制俄立場 英國宣布援烏五千枚「岩燕」防空飛彈

圖為英國皇家海軍以AW159「山貓」直升機發射「岩燕」飛彈瞬間。（英國皇家海軍官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕俄烏戰爭滿三年，基輔當局正積極美、歐諸國協商安保議題；不過，美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基日前在白宮因礦產協議不歡而散，引發舉世譁然。相較之下，上（2）月公開表態挺烏的英國首相施凱爾（Keir Starmer），昨（2）日於倫敦的國際峰會上宣布，將為烏軍生產5000枚「輕型多用途飛彈」，這也是該國繼去（2024）年9月後，再度向其提供該彈藥。

綜合英國國防部2日逐字、聲明稿，為支持基輔當局抵抗俄羅斯侵略，施凱爾昨日於倫敦的國際峰會上宣布，繼提供烏克蘭22億元英鎊（約新台幣887億元）貸款後，將追加提供16億英鎊（約新台幣645億元）、共計五千枚的「輕型多用途飛彈」（lightweight-multirole missile, LMM）。施凱爾強調，這項軍事援助將將為北愛爾蘭創造200個新就業機會，並協助烏軍防禦關鍵基礎設施。

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The UK will supply Ukraine with more than 5000 air defence missiles to keep people and infrastructure safe from attack.



The deal delivers on the UK’s commitment to Ukraine and will create hundreds of jobs here in the UK.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/rdQVLKbrF2 — Ministry of Defence （@DefenceHQ） March 2, 2025

聲明稿補充，LMM飛彈製造商泰勒斯集團（Thales）去年9月已率先簽署一紙1.62億英鎊（約新台幣65.23億元）的生產合約，並從年底起開始交付首批650枚同型彈；本次合約則是11.6億英鎊主約、附帶約5億英鎊的工合協議，委由烏國廠商生產發射器、指揮控制車等系統儎台。

泰勒斯集團開發的「岩燕」（Martlet）輕型多用途飛彈。（泰勒斯集團官網）

又名「岩燕」（Martlet）的輕型多用途飛彈，為泰勒斯開發的新型空對空、空對地打擊飛彈，該飛彈重13公斤、飛行速率逾1.5馬赫，可打擊至少6公里外目標；據廠商公開資訊，該飛彈採「雷射乘波導引」（laser-beam riding guidance），適用於人攜式飛彈、車載發射系統，也可整合至空射、艦射載台，作戰效益比「地獄火」（Hellfire）、「硫磺石」（Brimstone）飛彈更為經濟。

上月於媒體投書、表達挺烏立場的施凱爾，2日在倫敦召開多達18國參與、澤倫斯基出席的國際峰會，會後與會者達成四點共識，一是持續援烏並擴大對俄經濟制裁，其次確保和平協議優先保障烏克蘭主權及國家安全，且須與烏平等談判；第三則將協助烏克蘭強化防禦工事，建立長效嚇阻屏障；最後是組成「意願聯盟」，捍衛和平協議，確保區域穩定。

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