更小、更強、更致命！烏克蘭新銳水下無人載具亮相

烏克蘭總統澤倫斯基陪同來訪各國貴賓聽取TLK-150自殺式水下無人載具的相關簡報。（圖：烏克蘭總統辦公室）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭近日公開展示了其最新研發的 TLK-150自殺式水下無人載具（Unmanned Underwater Vehicle, UUV）。這款無人機經過大幅改進，外形更加精悍，性能顯著提升，預計即將投入實戰應用。

TLK-150水下無人載具的後視圖。（圖：烏克蘭總統辦公室）

烏克蘭軍聞網站《Defence Express》報導，在近期召開的「支持烏克蘭」峰會上，烏克蘭向西方盟友展示了其軍工領域的最新成果，其中TLK-150自殺式水下無人載具格外引人矚目。自2023年首次亮相後，這款水下無人載具相隔兩年再次公開，烏克蘭總統澤倫斯基也在社交媒體上分享了相關成果，引起廣泛關注。

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與早期原型相比，新版TLK-150在設計上實現了重大突破。最大的改進在於其動力系統：電動馬達從原本位於艇身中部的穩定翼位置，調整至尾部。這一變化不僅縮減了整體尺寸，使運輸更為便利，還讓外觀更具流線型，提升了水下航行效率。

艇身與舵面的設計也煥然一新。過去用於容納引擎的中部龍骨與水平穩定翼已被移除，取而代之的是將引擎與控制面整合於尾部，使整體外形更接近魚雷造型。這一優化顯著提升了TLK-150的水下機動性和隱蔽性。

據《Defence Express》分析，新款TLK-150已從單純的技術驗證原型進化為接近量產的成熟型號，多項跡象顯示其即將加入烏克蘭武裝部隊的實戰序列。

關於性能參數，TLK-150長約2.5公尺，作戰半徑達100公里。雖然官方未公布具體彈頭部重量，外界估計介於20至50公斤之間。為滿足全天候作戰需求，這款水下無人載具配備了日間攝像頭、夜間熱成像儀、GPS定位系統以及通訊天線，所有設備均集成於伸出水面的桅杆上。

TLK-150是烏克蘭「Toloka」系列水下無人載具家族的一員。這個系列還包括更大型的型號，其中TLK-400長度介於4至6公尺，具備1200公里的作戰半徑，彈頭重量可達500公斤；而TLK-1000則是系列中的巨型版本，長度從4至12公尺不等，作戰半徑遠達2000公里，並能攜帶高達5噸的有效載荷。

報導指出，TLK-150的升級亮相不僅彰顯了烏克蘭在水下無人作戰技術上的雄心，也展現了其軍工實力的進步。這款自殺式水下無人載具的加入，將為烏克蘭在黑海等關鍵水域的作戰行動增添利器，並對潛在敵手構成更大威懾。

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