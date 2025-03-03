南韓「機動艦隊司令部」首度出海聯訓 恰逢金正恩親督巡弋飛彈實射

南韓海軍2月27日表示，成立近月的「機動艦隊司令部」，已於25至27日間前赴朝鮮半島西海、南海海域，實施水面艦、潛艦與飛機在內的海、空協同訓練，這也是該司令部首次實施此類演訓。（南韓海軍官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕南韓海軍表示，上（2）月初甫成立的「機動艦隊司令部」，日前首度實施「中隊級」聯合訓練、為期三天，除「世宗大王級」為首的水面艦、潛艦，南韓同步派遣十餘架飛機進行海、空協同演訓；期間，北韓亦在朝鮮半島西部海域試射巡弋飛彈，讓這場海上訓練多了幾分「實戰味」。

南韓海軍上月27日於官方社群發布，旗下「機動艦隊司令部」（기동함대사령부）過去三日（25日至27日）間，在朝鮮半島西、南海域實施海上演習，模擬演練「軍事戰備狀態」，是該機動艦隊編成以來首次實施。參演官兵透過反艦射擊、反潛作戰、地對空飛彈接戰訓練等戰備課目，以利反制敵方挑釁行為。

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《韓聯社》同日報導則指出，韓軍機動艦隊本次出動9艘水面艦、1艘潛艦與13架飛機，其中，7600噸的「世宗大王級」神盾驅逐艦（DDG-991）還針對北韓核武威脅偵測、藍軍彈道飛彈追蹤進行演練。

無獨有偶，北韓26日曾發射巡弋飛彈並命中陸上標靶，南韓國防部參謀本部亦證實此動態；《韓聯社》28日引述《朝中社》報導指出，當時有2枚飛彈飛過1587公里的橢圓型軌道，分別飛行7961秒、7973秒後命中目標，對此，親自督軍的北韓領導人金正恩感到滿意。報導補充，從飛彈外型研判，本次可能發射具核攻擊能力的「箭矢-1」巡弋飛彈。

韓聯社報導指出，從外型研判，北韓本次發射的巡弋飛彈不排除為可搭載核彈頭的「箭矢-1」巡弋飛彈。（法新社資料照）北韓《朝中社》報導指稱，本次訓練發射的巡弋飛彈，經過1587公里飛行後，最終命中陸上建築標靶。（法新社資料照）

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