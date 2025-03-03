中國軍艦澳洲近海演習 專家揭背後意圖

這張照片由澳洲國防軍提供，攝於2月13日，畫面顯示澳洲皇家海軍「阿倫塔號」（HMAS Arunta）上的水手正在觀察中國人民解放軍海軍在塔斯曼海航行的軍艦。澳洲外長對中國3艘軍艦在該國東海岸附近進行實彈演習表達關切。（法新社）〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《每日電訊報》報導，中國海軍一支3艘軍艦編隊近日在澳洲東部塔斯曼海域進行實彈演習，距離海岸約555公里（300浬），震驚澳洲當局。此舉暴露澳洲國防漏洞，也凸顯中國「藍水海軍」崛起。

這起事件發生於2月21日，維珍澳洲航空一名機師攔截到中國海軍「107任務群」的緊急通知。該編隊包括054A飛彈巡防艦「衡陽號」、055型飛彈驅逐艦「遵義號」，以及903型綜合補給艦「微山湖號」，已在澳洲專屬經濟區展開演習。澳洲空中服務署副執行長庫倫（Peter Curran）在國會聽證會承認，最初懷疑是惡作劇。軍方確認後，緊急調整49個航班航路。

英國智庫國際戰略研究所（IISS）亞洲執行主任諾文斯（Veerle Nouwens）分析，中國此舉旨在向澳洲、美國及盟友展示遠程作戰能力。數據顯示，中國海軍艦艇數量從2015年的255艘增至2025年的400艘，展現全球佈局決心。她認為，這並非單純挑釁，而是對西方在南海及台灣海峽航行的「對等反制」。去年10月，澳洲與紐西蘭聯合通過台灣海峽，已觸動北京敏感神經。

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中國海軍「微山湖號」補給艦（左）與「遵義號」驅逐艦在塔斯曼海（Tasman Sea）航行。中國海軍上週在此實彈演習，澳洲軍方卻在演習開始後40分鐘才獲知。（圖取自澳洲國防軍專頁）此事件暴露澳洲與紐西蘭的防務弱點，《雪梨先驅報》（The Sydney Morning Herald）國安記者諾特（Matthew Knot）批評，澳洲國防系統「完全失靈」，最初甚至未察覺演習。澳洲皇家海軍前戰鬥官帕克（Jennifer Parker）警告，澳洲海軍僅有16艘老舊主力艦艇，難以因應區域威脅。她指出，敵方毋須登陸，只要切斷海上補給線，即可癱瘓澳洲經濟。

中國艦隊環澳航行已逾一週，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）政府面臨抉擇。澳中關係因華為禁令及疫情調查一度緊張，近期才略有緩和。澳方雖對中方通知不足表達不滿，但強調演習未違國際法，謹慎避免衝突升級。

專家預測，中國在南太平洋的軍事活動將更頻繁。過去十年，中國在吉布地設海軍基地，頻訪萬那杜及巴布亞紐幾內亞，並以醫院船推行「醫療外交」。帕克認為，此次演習是明確警訊，澳洲必須正視自身作為海洋國家的脆弱性。此事件考驗澳洲在強化防衛與維持對中關係間的平衡，也反映印太地區軍事競爭加劇。

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