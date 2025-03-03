捷克人展現暖實力！集資近1億台幣 為烏克蘭購置「黑鷹」直升機

UH-60黑鷹直升機，由捷克「送給普廷的禮物」募款計畫購得，機身印有「ČEST, MIR」（捷克語，意為「榮譽，和平」）標誌，即將交付給烏克蘭。（取自Ｘ平台）

〔編譯陳成良／綜合報導〕捷克公民展現驚人團結力量！一項名為「送給普廷的禮物」（Dárek pro Putina）的募款倡議，成功募集7000萬捷克克朗（約新台幣9560萬元），為烏克蘭購入一架黑鷹（Black Hawk）直升機，展現捷克人民對烏克蘭的堅定支持，並成為全球首例由民眾直接募資購買軍用直升機捐贈烏克蘭的案例。

軍聞網站《Defence Blog》2日報導，這項募款活動獲得超過2萬400名捐款者支持，順利達成目標。活動發起人表示，這架黑鷹直升機型號較原計畫更新且成本效益更高，將用於支援烏克蘭的防禦行動。超出目標的資金將支付運輸費用，確保直升機順利交付。計畫官網宣布，這項成果凸顯捷克民眾對烏克蘭的支持。

「送給普廷的禮物」自啟動以來，已多次為烏克蘭提供軍事與人道援助。過去，該計畫以5000萬捷克克朗（約合新台幣6828萬元）購入RM-70多管火箭發射系統「普熱米斯」（Přemysl），並以3000萬捷克克朗（約合新台幣4095萬元）購得T-72「復仇者」（Avenger）主戰戰車。此外，反裝甲飛彈、無人機與排雷設備等裝備也由該計畫資助。

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Hotovo. ????????Česká republika se stala první zemí na světě, jejíž občané se složili na vojenskou helikoptéru ????pro Ukrajinu. Vybrali jsme víc a tyhle peníze použijeme na dopravu Black Hawk UH-60 na Ukrajinu. Všechno ostatní řekneme ve čtvrtek na tiskové konferenci. Klobouček!???????????? pic.twitter.com/iRu5xFQ7Bt — Dárek pro Putina （@DarPutinovi） March 1, 2025

該組織亦參與非軍事援助。2023年，烏克蘭卡霍夫卡大壩（Kakhovka Dam）遭摧毀後引發洪災，他們提供物資與資金支持救災工作。此計畫持續為烏克蘭軍事與民間需求提供資源。

黑鷹直升機由美國賽考斯基公司（Sikorsky Aircraft Corporation）製造，能執行運輸、搜救與戰術支援任務。此次捐贈將增強烏克蘭的空中能力。從募款到交付，此計畫展現民間參與國際援助的模式。

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