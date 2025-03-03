以哈停火搖搖欲墜！ 雙方加緊為重返戰場做準備

加薩地區在以哈交戰1年多後滿目瘡痍。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕加薩第一階段停火協議自1月19日生效，已在3月1日到期。以色列提出一階停火延長7週，並要求巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」先釋放一半剩餘人質，交回一半人質遺體，再展開第二階段停火協議，即以軍全面撤出加薩，但哈瑪斯拒絕。雙方除了繼續外交談判，也在為戰端再起做準備。

《紐約時報》3日指出，在美國總統川普的中東特使魏科夫主導下，以國主張延長一階停火，並要求哈瑪斯在此期間釋放一半存活人質，以及一半死者遺體，但哈瑪斯堅持直接進入第二階段停火談判。

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根據先前規劃，哈瑪斯在第二階段必須釋放剩下的數十名人質，以換取以國撤軍和長久停火，而以國延長一階停火的方案，將允許以國在不承諾結束戰爭的情況下，帶回數十名人質和人質遺體。

以國總理納坦雅胡指出，魏科夫在明白需要更多時間來斡旋永久停火協議後，提出延長一階停火，加薩剩餘人質的一半在延長停火開始時獲釋，待達成永久停火協議後，另一半就會返回。

據了解，魏科夫的方案包括在3月底結束的伊斯蘭教「齋戒月」（Ramadan）和4月中旬為期8天的猶太逾越節（Passover）期間暫時休戰，但若以國認為談判無效，可在第42天後恢復戰鬥。

哈瑪斯2日駁斥以國新提議，稱此舉不但是敲詐，更是公然違背協議，並逃避第二階段談判。

分析指出，哈瑪斯認為立即交出一半人質的想法不可能實現，但即使以國未承諾結束戰爭，他們也願意考慮用少量人質或遺體交換巴勒斯坦囚犯。人質是哈瑪斯最強大籌碼，每次用人質交換巴勒斯坦囚犯，談判籌碼就會減少。以國政府指出，約有25名人質和30多人的遺體仍被哈瑪斯扣留。

為逼迫哈瑪斯同意延長一階停火，以國2日暫停向加薩運送人道物資，但哈瑪斯也強調不會向壓力屈服。歐盟執委會對外事務發言人艾拉努尼對延長一階停火表達支持，同時也呼籲以哈雙方迅速重啟二階停火談判。據了解，以哈都派出談判代表與埃及和卡達調解人對話，但在外交努力之餘，雙方也在為重返戰場做準備。

哈瑪斯旗下武裝團體「卡薩姆旅」一名成員透露，他們一直在加薩各地蒐集未爆彈，並將炸藥及金屬重新製作成簡易爆炸裝置，同時持續招募新成員、替換指揮官。以國官員則說，已為重起攻勢做好充分準備，新行動將針對奪取平民援助物資的哈瑪斯官員，以及摧毀哈瑪斯文職政府使用的建築物和基礎設施。

相關計畫尚未獲得以國內閣批准，但應該只有川普才能阻止納坦雅胡重新發動戰爭。

此外，美國國務卿魯比歐1日簽署一項命令，動用緊急權力繞過國會，加快向以國提供約40億美元（約1320億台幣）軍事援助，前總統拜登對以國實施的部分武器禁運也已被撤銷。

魯比歐強調，川普政府將持續動用一切可用工具，來履行美國對以國安全的長期承諾，包括對抗安全威脅的手段。

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