法國提烏克蘭局部停火 英國態度保留

英國首相施凱爾（中）2日在倫敦召開歐洲安全峰會，法國總統馬克宏（右）提出為期1個月的烏克蘭局部停火計畫，但英國隨即與這項方案保持距離，烏克蘭總統澤倫斯基（左）也對在缺乏安全保障的情況下停火有所保留。（彭博）

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國首相施凱爾2日在倫敦召開烏克蘭安全峰會，法國總統馬克宏提出為期1個月的烏克蘭局部停戰計畫，但英國隨即與這項方案保持距離，烏克蘭也對在缺乏安全保障的情況下停火有所保留。

英國金融時報報導，倫敦峰會旨在展現歐洲主要大國團結一致，在美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基公開撕破臉後，共同制定應對計畫。但在峰會落幕後，英法之間的分歧隨即浮現。

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馬克宏在2日峰會結束後表示，他提出的「空中、海上及能源基礎設施」為期1個月的有限停火，有助於驗證俄羅斯的意圖。他在接受《費加洛報》（Le Figaro）訪問時強調，在空中與海上停火，會比在整條前線地面上執行停火來得容易。

但施凱爾政府官員澄清，這項局部停火計畫並非「英國的方案」。1名英國官員表示：「目前有多種選項擺在桌面上，仍需與美國及歐洲夥伴進一步討論，但並未就為期1個月的停火達成共識。」

1名西方知情官員透露，馬克宏在峰會期間提出停火建議，但缺乏具體細節。其他盟國領袖雖未明確反對，但也沒有表達支持。

另1名西方官員表示，其他領袖對馬克宏的提議並不熱衷，包括澤倫斯基在內。「很明顯，馬克宏在這件事上有點操之過急。」義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）2日也對部分法英提案表達「疑慮」。

英國國防副大臣波拉德（Luke Pollard）3日警告，烏克蘭的戰事如果暫停，可能會讓俄羅斯有機會整備軍力。他在接受《天空新聞》訪問時表示：「烏克蘭方面非常擔心，任何短暫的戰事停歇，都會讓俄軍獲得時間重整旗鼓。」

澤倫斯基已拒絕立即與俄國達成停火協議。他在離開倫敦時表示，倘若停火未能伴隨詳細的安全保障計畫，「對所有人而言都是失敗」。對於馬克宏前述提議，澤倫斯基並未發表評論。

施凱爾和馬克宏希望推動1項協議，內容包括由1支歐洲「志願者聯盟」部隊，在美國的掩護下進駐烏克蘭，以維護停火協議落實。施凱爾在會後表示，儘管「歐洲必須承擔主要責任」，但「這一努力仍需美國給予強而有力的支持」。

英國駐美國大使曼德森（Peter Mandelson）敦促澤倫斯基與美國簽署礦產協議，並呼籲烏克蘭及歐洲領袖表態支持美國總統川普推動的和平進程。曼德爾森在接受美國廣播公司（ABC）訪問時表示，烏克蘭應該率先承諾停火，並迫使俄國跟進。對此，波拉德則說，曼德森的言論「並非政府政策」。

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