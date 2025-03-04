澤倫斯基稱和平「遙遠」 川普怒嗆：美國不會忍受

川普（右）與澤倫斯基2月28日在白宮橢圓形辦公室會面，爆發激烈爭執。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普3日抨擊烏克蘭總統澤倫斯基稱俄烏戰爭結束「非常、非常遙遠」的說法，加深了兩位領導人之間的裂痕。繼上週五在白宮橢圓形辦公室會面爆發激烈爭執後，雙方緊張關係再度升級。

《紐約郵報》報導，川普在自創社群平台「Truth Social」上寫道：「這是澤倫斯基可能做出的最糟糕的表態，美國不會忍受多久。」

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川普也把砲口對準了那些在倫敦跟澤倫斯基會面的歐洲領袖，嗆聲說：「有美國和歐洲撐腰，這傢伙根本不想和談。歐洲人還跟澤倫斯基說，沒美國他們什麼都做不了——這話是對俄羅斯示弱嗎？腦袋到底在想什麼？」

澤倫斯基急忙澄清他悲觀的評估，在Ｘ平台表示：「需要盡快實現和平」，「重要的是，我們努力使我們的外交具有實質意義，以盡快結束這場戰爭。」

在澤倫斯基與美國副總統范斯（JD Vance）發生激烈爭吵後，引發了令人震驚的公開爭執，美國對烏克蘭的進一步支持也因此出現變數。

據報導，川普在上週五的會談中一度表示：「您要麼達成協議，要麼我們退出，如果我們退出，您們就自己打。」《法新社》報導，川普與范斯當天在橢圓形辦公室的媒體鏡頭前與澤倫斯基針鋒相對，川普指控澤倫斯基對美國的援助忘恩負義，展現出對美國不敬的姿態，而且甘冒引爆第三次世界大戰風險。

川普和澤倫斯基原本預計簽署一項礦產權利框架協議，該協議將使美國在烏克蘭的稀土元素中持有股份，但該協議最終並未簽署，澤倫斯基反而被告知提早離開。

美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）2日表示，澤倫斯基在橢圓形辦公室的行為是一種「侮辱」，官員們認為這次峰會無法挽救。瓦爾茲更告訴記者，川普週一與高階幕僚開會，商討如何處理烏克蘭問題。

美國新聞網站《Axios》報導，川普正在考慮對基輔切斷所有軍事援助，不過白宮官員並未證實此消息。

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