「銳鳶二型」量產再等等 國軍先斥資1億元顧「銳鳶」無人機後勤

海軍「銳鳶」無人機。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍持續籌獲各式無人機，但中科院研製的「銳鳶二型」無人機礙於預算有限，尚未編列預算量產。為鞏固既有無人機戰力，國防部今（4）日發布決標資訊陳述，海軍委託中科院執行「銳鳶UAS裝備委修案」，全年預算約1億元，確保現役26架「銳鳶」無人機性能妥善。

國軍自2010年起採購8套、32架國造「銳鳶」無人機，現存26架，原本為陸軍航特部所有，2017年10月起改隸海軍艦指部海上戰術偵蒐大隊。屬於中型無人機的「銳鳶」航程可達1200公里，是我國監偵海上動態的重要「眼睛」，數度在中國對台軍演期間，從高空監控在我國周遭海域活動的中共軍艦。

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我國銳鳶無人機在去年中共「聯合利劍-2024B軍演」期間，監控中共海警局舷號1105「虎嶼艦」情形。（資料照，圖擷取自我國國防部影片）為確保「銳鳶」無人機性能妥善，政府採購網的最新決標資訊顯示，海軍司令部以限制性招標方式，委託中科院執行「銳鳶UAS裝備委修案」，決標金額為1億元，並自今年元旦履約至12月31日。

除了既有「銳鳶」無人機戰力，中科院也已公開展示其研製的新一代「銳鳶二型」無人機，這款已通過作戰測評的新銳機種，機身略大於「銳鳶」無人機之外，航程也進一步增加至2000公里，導控距離也自一型的150公里，翻倍至300公里遠。除此之外，為增加「銳鳶二型」無人機的運用彈性，外傳中科院將2.75吋火箭彈與「銳鳶二型」無人機整合，可望成為「偵打一體」無人機。

不過，「銳鳶二型」無人機的量產案，未見於國防部今年度預算，最快可能明年起才有機會編列。國防部長顧立雄去年10月表示，這型無人機通過作戰測評、缺失改善，「會納入建案沒有問題」。

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