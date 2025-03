我空軍F-16「賭徒」新塗裝現身美國 罕見全機沙漠彩繪！

近日有美國民眾拍攝到一架隸屬於我國空軍、派駐在美國第21賭徒中隊(21FS, The Gamblers)的F-16V戰機,被漆上全新的沙漠風格彩繪亮相,且傳富有小巧思。(圖片取自社群媒體Bluesky)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕我國空軍對彩繪機的開放尺度,向來顧慮較多也較保守,鮮少有全機大彩繪出現;不過,有美國民眾近日拍攝到一架隸屬於我國空軍,派駐在美國第21賭徒中隊(21FS, The Gamblers)的F-16V戰機,被漆上全新的沙漠風格彩繪亮相,且傳富有小巧思,這也是我國空軍戰機罕見出現全機身的彩繪塗裝。

一位住在美國亞利桑那州的民眾,近日在土桑國際機場內的莫里斯國民警衛隊基地(Morris Air National Guard Base),拍攝到一架全新的F-16彩繪機被拖出棚廠,從機尾的新款皇后圖樣以及「PLAY TO WIN」的標語可辨別,其隸屬於美國空軍第21「賭徒」戰鬥機中隊,負責操作與協訓我國的F-16V戰機及飛行員。

這架F-16V戰機的生產序號為93-0814,是我國空軍所擁有並長期派駐在美國的操作機,其在我國的機體編號為6713,自2022年鳳展計畫升級成F-16V Block20(美方通稱F-16A Block72 V,或F-16V Block72)後,即飛往美國接續「和平鳳凰」任務。

從圖中可見,這架F-16的機身上半部被漆成了淺棕色,21中隊的賭徒撲克牌彩繪也更新為淺灰色的皇后圖樣。儘管目前畫面只看的見機身尾部彩繪,但很可能還有更多小巧思的彩繪細節尚未被曝光;這也是我國空軍戰機極罕見出現全機彩繪。

A Taiwan-owned F-16V Block 72 probably rolling fresh of the paint barn with some new 21st FS 'The Gamblers' tail art. This USAF squadron operates the Taiwan F-16V conducting fighter and maintenance training for the pilots and maintainers of the Republic of China Air Force. f-16.net/forum/viewto...



