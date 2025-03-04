美烏領袖衝突升溫 川普凍結軍援

據報導美國已經凍結對烏軍援。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮一場火藥味十足的會晤後，美烏關係急轉直下。《福斯新聞》（Fox News）披露，川普政府已暫停對烏克蘭的所有援助，包括運送途中或存於波蘭的武器裝備，直到澤倫斯基對美國支持表達更多感激，並展現推動和平的決心。

這項援助暫停令發布於川普與澤倫斯基在白宮針對俄烏三年衝突解決方案展開激烈爭論的數日後。一名川普政府高級官員向《福斯新聞》透露，軍事援助將凍結，直到烏克蘭領導層證明願意真誠參與和平談判。「這不是永久終止，而是一次暫停，」該官員強調，「相關指令已即刻生效。」

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據悉，此舉回應澤倫斯基上週的言行。川普曾表示，結束俄烏戰爭的和平談判已近尾聲，澤倫斯基隨後赴美與川普及副總統范斯（JD Vance）會面。然而，這場會晤卻演變成全球矚目的激烈爭吵。

會前，川普政府提出「以礦產換安全」的協議，卻未提供保護烏克蘭免於俄羅斯再度入侵的實質保障。會上，在橢圓形辦公室（Oval Office）接受記者提問後不久，雙方爆發激烈衝突。一名烏克蘭國防顧問向《福斯新聞數位版》（Fox News Digital）表示：「沒有實質保證，我們無法簽署協議，這只會縱容侵略者。」

澤倫斯基當時談話激怒川普與范斯。他指出，2014至2022年間，俄羅斯從未停止攻擊烏克蘭，其中四年正值川普首任期。「沒人能阻止他，」澤倫斯基說，並批評俄羅斯總統普廷屢次違反雙邊協定。

川普則回擊，稱澤倫斯基「拿第三次世界大戰當賭注」，因其反對應更努力與普廷達成停火的建議。爭執後，《福斯新聞》首席政治主播貝爾（Bret Baier）問澤倫斯基是否願道歉，他斷然拒絕。

「您認為與川普的關係還能修復嗎？」貝爾在週五《特別報導》（Special Report）獨家專訪中問道。「當然可以，這不僅是兩位領導人的關係，更是兩國人民間的歷史紐帶，」澤倫斯基回應，「我要首先感謝美國人民，你們救我們於水火。我們珍惜這份關係，也會在關鍵時刻守住它。」他同時感謝美國總統與國會的支持。

過去三年，拜登政府向烏克蘭提供了數百億美元軍援，對抗俄羅斯入侵。3日，川普被問及稀土礦產協議進展時表示，他將於4日國會聯席會議的演講——類似年度國情咨文（State of the Union）——中透露詳情。他強調，希望澤倫斯基對美國在戰時的支持表達更多感謝，以重啟和平談判。

「美國一直與烏克蘭共患難，他應該更懂得感恩，」川普說，「我們給的比歐洲多，而歐洲理應承擔更多，畢竟戰火就在他們家門口。」

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