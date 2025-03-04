國防役男變中科院「火工英雄」 工程師李明鑒「原料減廢」立大功

中科院持研製各式飛彈丶火箭及彈藥，是建立我國國防自主的關鍵戰力，參與推進劑丶彈藥火工作業的人員更被中科院內部稱為「火工英雄」。圖為海軍海鋒大隊的機動飛彈車發射雄三飛彈情形。（資料照，國防部提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院持研製各式飛彈丶火箭及彈藥，是建立我國國防自主的關鍵戰力，參與推進劑丶彈藥火工作業的人員更被中科院內部稱為「火工英雄」，其中，中科院推進劑研究中心的資深員工李明鑒，自交通大學應用材料系畢業後，先是以國防役的身份進入九鵬推研廠工作，國防役結束後仍持續在中科院服務，他堅持以「原料減廢」原則，達到產量提升，同時致力廢料減半的目標，發揮了極大的效益。

中科院的推進劑研製單位，分別在高雄大樹及屏東九鵬，這兩處都是關鍵的火工研製單位，2022年6月，中科院投入投入5.4億元經費，籌建的「鑄藥廠房工程、300加侖拌藥機、50加侖拌藥機及大型鑄藥槽」等設備丶廠房落成啟用，為中科院執行海空戰力提升計畫之量產及研發任務，增添生力軍。

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中科院推進劑研究中心的資深員工李明鑒，自交通大學應用材料系畢業後，先是以國防役的身份進入九鵬推研廠工作，國防役結束後仍持續在中科院服務，被譽為中科院「火工英雄」。（圖：取自中科院公共關係室臉書專頁）

中科院今天指出，在鵬園院區，資深員工李明鑒的故事充滿了感動與奉獻。作為一位交通大學應用材料系的畢業生，他自民國79年以6年國防役的身份進入九鵬推研廠工作，這近30年的生涯讓他雖然錯過了孩子成長的珍貴瞬間，但在自己熱愛的生產研發領域中發揮所長，依然感到滿足。他期望能提高年輕員工的留任意願，讓推研中心持續發展。

中科院說，李明鑒深知前人的努力奠定了炸藥研發的基礎，因此在調製配方時，他總是運用團隊的智慧，並著重於「原料減廢」。他的努力不僅將產量提升，更致力廢料減半，避免資源浪費。他經常提醒團隊注意各種因素，降低配方驗證的失敗率，並確保生產過程中的每一個細節，都能安全地達成目標。

面對未來的挑戰，李明鑒對無人機的發展充滿信心，並將其相關彈藥的研發視為重點。中科院，他的努力與奉獻，無疑是支持國防事業最基礎的力量。李明鑒不僅守護著自己的工作，也守護著組上每位同事的安全，成為這座火工廠的堅實後盾，展現出無名英雄的精神。

2022年6月，中科院投入投入5.4億元經費，籌建的「鑄藥廠房工程、300加侖拌藥機、50加侖拌藥機及大型鑄藥槽」等設備丶廠房落成啟用，為中科院執行海空戰力提升計畫之量產及研發任務，增添生力軍。（資料照，中科院提供）

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