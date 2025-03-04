美暫停軍援烏克蘭能撐多久？學者分析：只能撐到今年年中...

若美國持續切斷軍援，烏克蘭只能撐到今年年中。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基當眾在白宮爆發口角後，傳出川普下令暫停對烏克蘭的所有軍事援助，有學者分析，若美國持續切斷軍援，烏克蘭只能撐到今年年中。

綜合外媒報導，美國總統川普傳下令暫停軍援烏克蘭，目前不在烏克蘭的所有美國軍事裝備都將暫停輸送，包括正透過飛機或船隻運輸的武器，以及存放於波蘭轉運區域的物資。對於烏俄戰場可能造成不小影響。

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官員和分析人士指出，由於拜登在卸任前批准了大量援烏武器，所以目前烏克蘭可能仍有足夠的武器與俄羅斯作戰，但只能撐到今年年中。

最大的影響為精密武器無法獲得，包含陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）、M142「海馬斯」多管火箭系統，這武器只有美國能生產，能夠對俄軍縱深發動攻擊，一旦這些美國供應耗盡，烏克蘭發動遠程打擊和保護自身後方陣地的能力將受到影響。

卡內基國際和平基金會的高級研究員科夫曼（Michael Kofman）指出：「考慮到今年初美國已經運送了一些彈藥，歐洲的支援也可以滿足烏克蘭對火砲彈藥的一部分需求。」但他強調隨著夏天的到來，這些挑戰將更加明顯。

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