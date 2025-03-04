海軍上兵有中國身分證引風波 國防部重申官兵不得赴中設籍、領證

海軍168艦隊一名楊姓志願役上兵日前爆發中國身分證風波，事後引起陸委會、國防部等單位注意，並協助保留國籍。圖為當事人所屬艦隊之淮陽軍艦（FFG-937）。（中華民國海軍艦隊Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕我國海軍168艦隊一名志願役上兵，日前遭法務部揭露擁有中國身分證達10年，當事士兵宣稱是中配母親私下申辦、自己並不知情，整起事件已引發調查局、陸委會等有關單位注意，國防部更對此有所警戒。國防部今（4）日重申，依據我國現行法規和中共對台工作進程，現役軍公教不只禁止赴中設籍，更不得申領中國籍證件，以免觸法。

根據國防部參謀本部人事參謀次長室（下稱人次室）公告指出，中共近年積極以「融合發展」方式推進和平統一，並在前（2023）年提出赴中定居落戶、輔導生活發展等10項統戰措施，鼓吹我國人民在福建省申領定居證、設籍，且無須繳交台灣身分證艦，刻意破壞我國「兩岸單一戶籍制度」法律現狀，混淆兩岸人民身分認定，進而影響我方社會運作及秩序。

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《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第9-1條規定，我國人民若擁有中國戶籍或護照，將喪失在台身分，並無法行使人民基本及衍生權利。人次室強調，就中共行政實務而言，若行為人申領中國定居證、身分證，皆已形成高度意願成為中國公民的主、客觀事實；對於現職軍公教人員，前述行為已違反忠誠義務，相關違法情事得由知情機關展開行政調查，或移請主管機關內政部移民署，依法予以行政懲處。

海軍參謀長邱俊榮中將。（本報資料照，記者劉信德攝）

海軍濟陽級楊姓志願役上兵遭中配母親逕領中國身分證後，國防部2月12日記者會指出，已協助該名士兵向移民署提出保留國籍，並將其調離機敏性職務；國防部強調，未來的志願役考生將須簽署「未具雙重國籍切結書」，以周延查核機制。

人次室補充，中共要求申領「居住證」者須在中國住滿半年，並按捺指紋、提供個人資訊。有鑑於此，軍公教機關應主動釐清、依規定處置已領有中國居住證之人員；另據現行法源規範，已申領中國居住證者，應在3個月內提出放棄中國戶籍之證明文件，否則將由各機關權責，進行行政懲處。

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