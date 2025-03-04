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川普下令暫停對烏軍援 歐洲官員稱：這項決定是小氣和錯誤的

2025/03/04 13:12

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基近日於白宮當眾大吵一架後，華盛頓當局下令暫停對烏國的軍事援助。對此，一名歐洲官員表示，川普政府暫停對烏軍援助的決定是「小氣和錯誤的」。（美聯社）美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基近日於白宮當眾大吵一架後，華盛頓當局下令暫停對烏國的軍事援助。對此，一名歐洲官員表示，川普政府暫停對烏軍援助的決定是「小氣和錯誤的」。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基近日於白宮當眾大吵一架後，華盛頓當局下令暫停對烏國的軍事援助。對此，一名歐洲官員表示，川普政府暫停對烏軍援助的決定是「小氣和錯誤的」。

據《CNN》報導，「我感到非常失望」一名歐洲官員向《CNN》坦言，川普下令暫停對烏國援助的決定是「小氣和錯誤的」；這將立即加深烏克蘭人民對美國政府的不信任。該官員還預計會造成不必要的平民傷亡，因為烏國在防空導彈用完後，將無法抵禦俄軍的空襲。

一名西方官員認為，烏軍可能維持目前的戰鬥速度數週，也許會持續至夏季開始，然後美國的暫停行動軍援烏軍才會開始產生重大影響。拜登政府在執政後期緊急向烏軍運送武器，為烏國提供大量先進武器儲備。正是這些先進武器，包括美製陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）讓烏國得以深入莫斯科領土進行攻擊，若這些武器繼續暫停，烏軍的戰略可能受到影響。

西方官員指出，儘管歐洲國家可能能夠補給取代美國的火炮，再加上烏克蘭本身不斷成長的國防工業，但基輔使用的最先進武器仍來自美國。

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