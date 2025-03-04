漢光演習「快奇」無人艇無緣展示 M1A2T、海馬斯拚下半年成軍

中科院預計今年6月廣邀民間廠商，與「快奇」攻擊無人艇一同「比武」，但還無法在今年度漢光實兵演習亮相。圖為中科院的無人靶船。（資料照，取自中科院網站）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍今年夏季將舉行「漢光41號」實兵演習，不僅期程拉長至10天9夜，部分新式裝備也可望亮相。不過，對於外界「敲碗」的海馬斯多管火箭系統、M1A2T戰車，以及中科院正在研製的「快奇」自殺攻擊無人艇，是否在年度重大演訓露臉，國防部長顧立雄、陸軍參謀長陳建義近期於媒體茶會時給了答案。2人表示，無人艇尚未達作戰能量，海馬斯與M1A2T戰車則依計畫於下半年成軍。

國防部對美採購29套「海馬斯」多管火箭系統，其中11套已於去年10月底、11月初抵台，另外，首批38輛M1A2T戰車也於去年12月中旬運抵我國。操作這二款新銳軍備的官兵，正依期程接受換裝訓練。

中科院近年則致力於無人載具的研發工作，除了各式無人機，也正測試「快奇」自殺攻擊型無人艇，並預計在今年6月廣邀民間業者，就規格相似的無人艇進行「比試」，盼能蒐整結果，讓軍種進行後續採購時，可獲取更好規格的裝備。

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陸軍新獲得的M1A2T戰車。（國防部提供）至於這三種軍備有無機會在今年夏季舉辦的「漢光41號」實兵演習亮相？國防部長顧立雄表示，國軍會在漢光實兵演習時驗證無人機戰力，但無人艇還沒有達到作戰能量。

針對海馬斯多管火箭系統與M1A2T戰車，顧立雄說，這二型軍備可能趕不上今年漢光演習，要等下半年；陸軍參謀長陳建義表示，這二型軍備在去年交裝後，正依照計畫進行換裝訓練，各項進度正常，待換裝訓練完成、進行實彈驗測後，會於今年下半年擇期成軍。

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