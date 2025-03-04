川普暫停軍援烏克蘭 美官員：影響相當嚴重

美國總統川普下令暫停對烏國的軍事援助，美政府官員直指這對烏克蘭來說後果相當嚴重。（法新社）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在和烏克蘭總統澤倫斯基爆發口角後，下令暫停對烏國的軍事援助，美政府官員表示，這項決定所造成的影響可能需要一段時間才會顯現，但後果相當嚴重。

據《CNN》報導，美官員指出，暫停援烏所造成的衝擊，也許要好幾天或幾週才會反映在俄烏戰場上，一旦烏克蘭現有的軍火庫存出現短缺，就會產生嚴重影響，而歐洲無法獨自填補這些空缺。

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華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）長期觀察俄烏戰事的專家坎西恩（Mark Cancian）認為，歐洲各國的援助可暫時協助烏國作戰，但影響將在2至4個月內出現，而且會對烏克蘭造成嚴重打擊。

坎西恩說，烏軍的前線將逐步被突破，屆時烏克蘭就不得不接受相當不利的和平方案。坎西恩透露，除了軍事物資之外，川普政府還能暫停或取消對烏方的情報共享，或者是停止協助訓練烏軍，澤倫斯基也許能解決上述問題，但要經歷極大的羞辱。

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