川普政府研擬放寬對俄制裁 盼修復關係並終止烏克蘭戰爭

川普（左）尋求與俄和解，白宮研擬放寬制裁方案。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普為修復與莫斯科的關係並終止烏克蘭戰爭，正研擬放寬對俄羅斯的制裁。根據《路透》報導，一位美國官員及另一位知情人士透露，白宮已要求國務院和財政部草擬一份可能放寬的制裁清單，以便在未來幾天與俄羅斯代表進行討論。這項舉措是川普政府與莫斯科改善外交和經濟關係的廣泛會談的一環。

消息人士透露，制裁辦公室正計劃解除對部分俄羅斯寡頭等實體和個人的制裁。白宮近期明確提出此要求，顯示川普有意將放寬制裁作為與莫斯科達成協議的籌碼，但目前不清楚華盛頓尋求何種回報。

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俄羅斯是全球最大石油生產國之一。若美國放寬對其能源系統的制裁，可能有助於在川普打擊伊朗石油出口時穩定燃料價格。

克里姆林宮去年稱，在拜登政府下，美俄關係「降至冰點」。拜登支持烏克蘭並對俄羅斯實施嚴厲制裁，以懲罰其2022年入侵烏克蘭。然而，川普承諾迅速結束戰爭，上任後與莫斯科展開對話。他於2月12日與俄羅斯總統普廷通電話，隨後雙方官員在沙烏地阿拉伯和土耳其會面。

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國對俄實施的制裁包括限制其石油和天然氣收入，以及削弱其戰爭資金能力的措施。西方國家對俄石油出口設下每桶60美元（約新台幣1970元）的價格上限。拜登離任前還對俄能源公司及運輸石油的船隻實施了最嚴厲制裁。

川普曾在1月威脅，若普廷不談判結束烏克蘭戰爭，將加強制裁。但近期，其政府官員承認可能放寬制裁。財政部長貝森特（Scott Bessent）2月20日表示，俄羅斯經濟緩解取決於談判態度。川普2月26日告訴記者，制裁可能「在某個時候」放寬。

消息人士稱，白宮在上週川普延長烏克蘭局勢國家緊急狀態前，要求制定放寬計劃。這些緊急狀態制裁源自2014年俄羅斯吞併克里米亞，由歐巴馬政府實施。前財政部外國資產管制辦公室主任史密斯（John Smith）表示，川普可透過行政命令放寬部分制裁，但某些實體的制裁解除需國會批准。

俄羅斯自2022年起建立戰時經濟，但專家指出其經濟脆弱，急需西方解除制裁。克里姆林宮上週表示，俄羅斯擁有豐富稀土金屬礦藏，願在普廷提出與美國合作後達成開發協議，惟需美國放寬制裁作為前提。

此外，川普也試圖與烏克蘭達成礦產協議，以換取美國援助的回報。烏克蘭擁有大量鋰礦和稀土礦產，但川普與烏克蘭總統澤倫斯基上週五在橢圓形辦公室的會談未達成共識。

報導指出，川普政府放寬對俄制裁的計畫，顯示其試圖透過外交與經濟手段實現與莫斯科關係正常化並終止烏克蘭戰爭的目標。然而，具體成果與影響仍取決於後續談判及美國內部政治協調。

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