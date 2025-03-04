川澤大吵架不影響美戰略核心利益 顧立雄：美國不會放棄印太

美國總統川普（中）、副總統范斯（右）上月底與烏克蘭總統澤倫斯基（左）於白宮會晤，雙方卻不歡而散。（路透社）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統川普、副總統范斯上月底與烏克蘭總統澤倫斯基於白宮會晤，雙方卻不歡而散，不僅為烏俄停戰投下變數，也使美國與友盟間的往來受到關注。對此，國防部長顧立雄於近期媒體茶敘時表示，美國不可能從印太撤軍，因為這是其核心利益，且外界有討論指，即使中共突破台灣，仍會因釣魚台、南海等爭議與鄰國產生衝突，如果美國容忍，「不知道要從印太撤退到什麼地方」。

澤倫斯基2月28日前往白宮與川普、范斯會晤，針對烏俄戰爭可能停戰，以及簽署二國礦產協議進行交流，不過，澤倫斯基與美國正、副總統在媒體提問之後，出現激烈的言語交鋒，最後不歡而散。因此，有外國媒體在近期國防部媒體茶敘時詢問，看到川普與澤倫斯基的交鋒後，是否還認為美國可靠且可被信任？

國防部長顧立雄。（國防部提供）顧立雄表示，我方確實看到國際局勢快速、詭譎的變化，也深刻體認不能「只談價值、不談國家利益」，因此要探討台海現狀是否為美國的核心利益，從外界素材與討論也能獲悉，美國不可能從印太撤軍，因為這是美國的核心利益。

顧立雄說，維護印太地區的和平穩定，是我方與美方的共識與共同目標，現今也有共同辦法，也就是以嚇阻實力來取得和平。他相信，美國不會放棄印太地區，也不希望印太地區發生任何戰事，導致美國失去印太並承受重大損失。

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對於中共的擴張企圖，顧立雄提出見解說，他看到有些討論指，假如台灣一但被中共突破，其擴張主義不會因此停止，中共會持續對釣魚台、南海等爭議區域提出主權聲索，並與東南亞國家因主權而出現衝突。如果美國能容忍這樣的情況，「美國不知道要從印太撤退到什麼地方」。無論是從經濟、地緣政治與軍事安全，他不認為美國可以承受失去印太地區的後果。

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