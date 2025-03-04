中共2025對台工作新論述 國防院學者王占璽：強調習近平指導原則

圖為解放軍東部戰區056A型護衛艦「德陽號」（舷號642）。（解放軍東部戰區微博）

〔記者陳治程／綜合報導〕中共日前舉辦2025年對台工作會議，隔（26）日則由中共政治局常委、全國政協主席暨中央對台工作領導小組副組長王滬寧代表談話。由於中共政協主席言論一向被認定隱含中共當年度對台工作的重要信號；隨著川普重返美國白宮，國防院學者王占璽分析，中共今年對台工作除聚焦習近平指導、調整統一論述，對打擊台獨和阻絕外部勢力也有所區隔。

強調習近平論述指導，提高對台工作彈性

國防安全研究院國安所副研究員王占璽昨（3）日發布專文評析指出，王滬寧講話第一段為關於中共對台工作的指導方針，除了循例提出依循習近平思想、中共黨代表大會的決策部署之外，也提出要「貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述、新時代黨解決台灣問題的總體方略」。2023年王滬寧講話僅指出習近平的重要論述形成了總體方略，2024年的講話則未提習近平對台論述，今年重提習近平論述並置於總體方略之前的表述方式，明顯與前兩年不同。

請繼續往下閱讀...

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧（圖中）出席2月25日、26日的北京「2025年對臺工作會議。（中共國台辦官網）

此種表述除了有意凸顯習近平在對台工作上一錘定音的決策權威外，也可能是為了因應川普政府上台後，國際環境迅速而複雜的變化。就此，中共解決台灣問題總體方略的具體內容迄今未曾公布，但可能偏向抽象的指導原則，相對而言，習近平的重要論述來自其在不同場合、回應即時形勢的講話，比總體方略更具有靈活彈性，能夠迅速隨著外部形勢做出相應調整。

和平統一論述的時隱時現與策略應用

王占璽進一步分析，此次講話並未如同前兩年提出「推動兩岸關係和平發展」的目標，也完全沒有使用「和平」兩字，引起外界猜測中共可能提高武力犯台的意圖。近期解放軍持續的威脅言行更強化了此種氛圍。解放軍先是在中共官媒發布王滬寧講話的26日當天，在高雄、屏東外海無預警的實施射擊訓練，又在隔日中國國防部記者會上，以「早晚收了你們」等挑釁言詞回應我國漢光演習。就此，有論者認為，在外傳我國參與金色眼鏡蛇聯合軍演的背景下，解放軍的無預警演習與王滬寧講話中「和平」表述的取消，可能都是中國隔空向美方喊話的作為。

共軍2月26日無預警在我高屏外海以無線電告知劃設操演區並預告「實彈射擊訓練」，中國國防部發言人吳謙隔日於記者會上直言「早晚要來收了你們」，引發我國譁然。（中國國防部官網）

事實上，近年來在中共對台政策論述中，和平統一已經不是必要元素。2024年中國兩會期間，國務院總理李強在政府工作報告並未提及「和平統一」，當時也引起各界關注。但隨後和平統一的表述又重新出現在習近平在政協會議關於涉台議題的講話中，其後也被正式寫入政協會議的政治報告中。換言之，王滬寧對台工作講話不能反映中共已經放棄和平統一選項，可以持續觀察即將在3月4、5日召開的中國兩會中，涉台政策論述是否仍提出和平論述。即便如此，近年中共對台論述中「和平統一」的時隱時現，仍反映出其和戰兩手策略在宣傳層面的應用，其本質類似於美國國務院是否在台美關係的說明中刪除或保留「不支持台獨」文字的作法，目的或許是在累積與美國談判的籌碼。

區隔對台直接工作與國際層面工作

該評析寫道，相較於2023、2023年的講話內容，今年講話將反制台獨與反對外部勢力的工作做出區隔。在反台獨工作上，2023年提出「要堅決反對『台獨』分裂活動和外部勢力干涉」、2024年則稱「要堅決打擊『台獨』分裂、遏制外部勢力干涉」，兩次講話都反映中共將台獨分裂活動與外部勢力干涉作為同一面向的打擊目標。相對而言，今年則是將台獨與外部勢力分別表述為不同的目標，先是在對台內部工作上提出要「堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊『台獨』挑釁行徑」，其後再提出「要堅決反對和遏制外部勢力干涉，鞏固國際社會堅持一個中國原則的格局」，獨立表述其國際層面的工作。

王占璽說，在直接對台工作上，中共可能欲將「支持島內愛國統一力量」作為「打擊台獨」的主要手段。此外，此一部份也提出「塑造祖國必然統一大勢」的新表述方式，出現在「堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊『台獨』挑釁行徑」之後，也反映今年中共可能在所謂「打擊台獨」工作上，採取更加積極的作法。值得注意的是，2024年中共已提出〈關於依法懲治「臺獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見〉（即「反台獨22條」），而今年正值中共制訂《反分裂國家法》20週年，中共或有可能趁此時機推動制訂該法施行細則，或是提出中國對台學者曾倡議的《國家統一促進法》，進而強化將台灣問題「內國化」的法律戰作為，藉此反對國際社會將台海和平穩定視為重要國際安全議題的共識。

而在國際工作上，中共將「反對與遏制外部勢力干涉」與「鞏固國際社會堅持一中原則格局」連結。同時，對於在國際社會推動一中原則的目標，今年則將去年使用的「鞏固擴大」字眼調整為僅有「鞏固」，反映中共面對川普政府上台後帶來的諸多不確定性，在國際層面的涉台工作上採取較為保守、守成的態度。

王占璽總結，川普上台後採取的一系列作為，大幅衝擊既有的國際政治秩序，也為中共對台工作及兩岸關係帶來難以預料的新變數。今年中共對台工作會議上王滬寧的講話，反映中共對台工作已經就此進行若干調整。我國政府亦宜密切關注相關變化，預作因應準備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法