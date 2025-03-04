美國空軍首授「忠誠僚機」正式編號 兩款原型機今夏將升空

圖為美國Anduril公司2023年於加州展出的「Fury」戰鬥無人機模型機，現正接受美國空軍提案審查，並獲得「YFQ-44A」之任務設計編號。（彭博資料照）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國空軍近年持續推動研發「忠誠僚機」之稱的「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA），目前已選定兩間美廠進入最終審查，目標明（2026）年投產、2030年服役。而美空軍今日宣布，現正接受審核的通用原子、Anduril兩間廠商的戰術無人機，將各自授予YFQ-42A、YFQ-44A的測試機型號，並有望在今（2025）年夏天正式升空測試。

美國空軍指出，先前入選「聯合作戰無人戰鬥機」計畫終輪審查的通用原子（General Atomics）、Anduril兩間國防承包商，旗下參與競案的戰術無人機將分別獲得「YFQ-42A」及「YFQ-44A」的「任務設計系列」（Mission Design Series, MDS）識別型號。

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美空軍新聞稿進一步說明，兩款無人機型號的「Y」指的是原型機（Prototype）、F為戰鬥機（Fighter）、Q是無人機，42及44代表兩機設計編號（Design Number），A則是系列設計的第一版；上述機種投入量產後，其字首的「Y」將會被移除，轉為正式編號。

美國通用原子的「Gambit」戰鬥無人機，今日獲美國空軍正式授予「YFQ-42A」的任務設計編號，預計今年夏季首飛。（通用原子官網）

美國空軍參謀長阿爾文上將（Gen. David W. Allvin）表示，「忠誠僚機」在數年前還只是紙上概念，如今它們即將在今夏問世、準備起飛升空；這兩款被授予型號的無人機，不只代表忠誠僚機，也意味著「人、機協同」（human-machine teaming）的空戰新篇章將臨。

「聯合作戰無人戰鬥機」為美國空軍「次世代空優」（NGAD）計畫一環，旨在發展有、無人戰機協同作戰，以應對新型態空戰優勢；根據美軍規劃，該子計畫目標在明年下達量產決定，預計在2030年前達成「完全作戰能力」（FOC）。

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