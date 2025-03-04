對美軍購「不評論特定項目」 但顧立雄透露這二類軍備優先

國防部長顧立雄昨主持媒體茶敘，針對軍事議題進行意見交流。（國防部提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部考量當前國際局勢與敵情威脅，計畫明年大幅增加國防預算，同時也擬編列特別預算支應採購。對於國防預算增加後，我方可能對美軍購的細節，顧立雄昨（3）日出席媒體茶敘時數度表示，「不評論特定項目」，但是涉及「不對稱作戰」與「強化防衛韌性」者，是我國採購優先項目。

顧立雄昨與媒體茶敘，針對國防議題進行意見交換，由於美國總統川普上任後，多次向友盟國家喊話增加軍費支出，我國總統賴清德上（2）月中旬也宣布，將持續推動國防改革，落實全社會防衛韌性，優先推動特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上目標，致使我國國防預算、對美採購項目，成為媒體關注重點之一。

雖然媒體曾點出，包括陸軍M109A7自走砲、海軍MH-60R反潛直升機、空軍E-2D預警機等軍備，都可能成為國軍對美軍購的項目，但顧立雄昨日多次表示，他不評論特定項目，而台美相關交流機制相當完整，也會持續進行完整的溝通，並就建構不對稱作戰、強化防衛韌性、提升後備戰力與厚植灰色地帶應處能量等四大面向進行討論。

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至於這四大面向有無排序？顧立雄說，建構不對稱關鍵戰力還是首要的工作，強化防衛韌性部分，無論涉及指揮管制或者其他面向，也是國軍的重點。顧立雄稍後在答覆國防預算議題時提到，無人機是國防部非常重要的不對稱戰力建構一環，且從烏俄戰爭的經驗可見，無人機已經被認為是消耗性裝備，我國一定要有自主生產能力。

不過，顧立雄也說，灰色地帶襲擾的應處也相當重要，若灰色地帶應處不好，雖然不見得會造成戰爭，但會導致國內的政治、社會不利後果，導致對手採取認知戰、法律戰、輿論戰，干擾我方一致對外與團結。因此，相關能量都會運用多重管道獲得。

至於國軍規畫特別預算的進度，顧立雄說，特別預算不會在立法院這個會期送至立院，相關作業預計在下個會期進行。戰規司副司長何振翔補充，由於特別預算牽涉項目較廣，軍備籌獲要採行軍購、國內自製還是商購，都要針對未來作戰需求做研究，應該不會在立法院這個會期遞交，至於是否與總預算時程脫鉤處理，還會審慎評估。

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