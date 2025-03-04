實力求和平 波蘭機場全數改造為軍民兩用

波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什日前表示，波蘭政府將把全國所有機場升級為軍民兩用機場，以提升戰備能力，應對烏俄戰爭所帶來的歐洲安全挑戰。（圖片取自X@KosiniakKamysz）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）日前表示，波蘭政府將把全國所有機場升級為軍民兩用機場，以提升戰備能力，應對烏俄戰爭所帶來的歐洲安全挑戰。

波蘭新聞網站（WP）上月26日報導，卡梅什指出「每座機場都必須以某種方式進行調整，使其能夠與軍方合作並運行」，克拉科夫-巴利切（Kraków-Balice）機場已具備軍民兩用功能，而華沙蕭邦（Warsaw Chopin Airport）機場的軍事功能也已發揮作用。他特別強調熱舒夫-雅西恩卡（Rzeszów-Jasionka Airport）機場在烏克蘭戰爭期間發揮的戰略價值，這座機場是向烏克蘭運送軍事與人道援助的主要樞紐。

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基礎設施部副部長拉塞克（Maciej Lasek）日前表示，波蘭有民用機場15座，是軍用機場的兩倍，政府與國防部已就雙重用途機場進行多次討論。機場的軍事功能可用來當作交通、貨運樞紐，疏散和後勤支援等。

他說，熱舒夫機場目前正在擴建，而卡托維茲（Katowice）和弗羅茨瓦夫（Wrocław）機場則將升級為貨運樞紐，增加鐵路連接與燃料儲備。此外，什切青（Szczecin）機場也將被調整，以便同時支援客運與軍事行動。

波蘭國防部並補充，波蘭政府正計劃在波蘭中部興建一座規模最大的機場，並在國防安全方面發揮重要作用。這一發展計劃與波蘭的軍事戰略密切相關，旨在加強國防應變能力。

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