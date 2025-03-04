新加坡潛艦再+2 增購潛艦、巡邏機強化反潛戰力

圖為新加坡潛艦長勝號。（取自新加坡海軍官方網站）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕新加坡國防部長黃永宏日前表示，將再為新加坡採購兩艘「長勝級」潛艦，使其規模達到6艘，預計2028年投入運作。另外還將採購新型反潛巡邏機以替代現有福克50機隊。

軍聞網站「Naval News」3日報導，黃永宏表示，去年9月服役的長勝號（RSS Invincible）、精銳號（RSS Impeccable）已證明在新加坡的熱帶作戰環境下運作良好。但對一個艦隊來說，4艘潛艦並非最佳規模，因為潛艦需要更嚴格、頻繁的維護周期和檢查，這也是為何有潛艦的海軍多數都有4艘以上。因此，政府目前正計畫額外採購2艘「長勝級」潛艦。

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黃永宏並宣布，新加坡空軍目前正在評估其福克50海上巡邏機的替代機種，因為福克機隊至今已服役32年後需要更換，新加坡空軍正在評估波音公司的P-8海神攻擊機和空中巴士的C-295作為可能選擇。

他補充，新加坡2023年訂購的6艘多用途戰鬥艦（MRCV），首艘將於今年下水，其航程是將被取代的勝利級（Victory-class）飛彈護衛艦的3倍。

黃永宏表示，國防部2025年的財政支出預計約為234億新元（約新台幣5723.7億元），比2024年支出增加12.4%。他指出，這一增長反映了對因新冠疫情而推遲或中斷的項目的「追趕」。但他也說，2025年的預算可能是追趕的最後一年，除非發生重大衝突或嚴重的經濟不確定性，否則預計本世紀的預算增幅將減緩。不過，他再補充，鑑於外部環境的快速變化，他認為必須持續密切監視局勢，如果有需要，將準備投入更多資金以進一步增強國防能力。

由德國蒂森克虜伯海洋系統公司建造的長勝級潛艦全長70米，寬6.3米，排水量2,200噸，最大航速15節，最大航程達一萬海里，水底持續工作時間在28天至42天，共有8管533公厘魚雷管，可發射重型魚雷、反艦飛彈與水雷。

用來取代勝利級飛彈護衛艦的新型多用途戰鬥艦，則預計全數於2028年服役，這些新艦艇將作為無人駕駛系統的「母艦」，保護新加坡及其全球海上運輸線。據新加坡國防部稱，這些艦艇將執行從保衛海上運輸航線到人道援助和災難防救的任務。

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