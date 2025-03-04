「肥閃」全球愛 F-35戰機飛行總時數突破100萬小時

美國國防部F-35聯合計畫辦公室昨（3）日也宣布一項重大里程碑：全球的F-35系列機隊累計飛行時間正式突破100萬小時！（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕F-35「閃電II式」匿蹤戰機可說是目前全球最暢銷的第五代戰機，自2010年代開始服役以來，F-35系列已累計在全球各國共計16個軍種中服役，並且還在生產熱銷中。美國F-35聯合計畫辦公室昨（3）日也宣布一項重大里程碑：全球的F-35系列機隊累計飛行時間正式突破100萬小時！

美國國防部所屬的「F-35閃電II聯合計畫辦公室」昨日在其社群發布一項振奮人心的新消息，表示F-35「閃電II」正式記錄飛行時間達到了100萬小時！這是來自目前16個運營F-35機隊的軍種、共計超過1100多架戰機所累積的成就，這是第五代戰機的歷史性里程碑。

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Milestone Alert!



The F-35 Lightning II has officially logged one million flight hours!



This impressive milestone spans both testing and operational missions across all 16 services currently flying the F-35.



It also underscores the aircraft’s proven performance, remarkable… pic.twitter.com/CJ3wjBs26n — F-35 Lightning II Joint Program Office （@theF35JPO） March 3, 2025

所累積的時數涵蓋了測試和作戰任務，亦包括訓練和實戰出擊。這項成就凸顯了F-35A/B/C型戰機經過多方驗證的性能，其卓越的空防成就以及在確保空中優勢方面，發揮的關鍵作用；這項令人難以置信的操作時間，不僅凸顯了F-35平台的可靠性，其維持作戰準備所需的大量「幕後」工作者也是功不可沒，至少約有數千人專門從事後勤支援工作，以確保F-35戰機能夠全天候起飛。

F-35原廠洛克希德馬丁公司2日也發布社群隱晦表示，一項振奮人心的新里程碑正在新增中。

Lightning Milestone Loading....



An announcement this electrifying demands your attention. Check back soon! pic.twitter.com/vsm3Kyv8Ls — Lockheed Martin （@LockheedMartin） March 2, 2025

軍聞網站《The Aviationist》報導引述F-35聯合計畫辦公室項目執行官施密特（Michael Schmidt）中將表示，這一里程碑不僅證明了F-35無與倫比的能力，也證明了每個參與該項目工作者的韌性和承諾。

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