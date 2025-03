「肥閃」全球愛 F-35戰機飛行總時數突破100萬小時

美國國防部F-35聯合計畫辦公室昨(3)日也宣布一項重大里程碑:全球的F-35系列機隊累計飛行時間正式突破100萬小時!(圖片擷取自DVIDS)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕F-35「閃電II式」匿蹤戰機可說是目前全球最暢銷的第五代戰機,自2010年代開始服役以來,F-35系列已累計在全球各國共計16個軍種中服役,並且還在生產熱銷中。美國F-35聯合計畫辦公室昨(3)日也宣布一項重大里程碑:全球的F-35系列機隊累計飛行時間正式突破100萬小時!

美國國防部所屬的「F-35閃電II聯合計畫辦公室」昨日在其社群發布一項振奮人心的新消息,表示F-35「閃電II」正式記錄飛行時間達到了100萬小時!這是來自目前16個運營F-35機隊的軍種、共計超過1100多架戰機所累積的成就,這是第五代戰機的歷史性里程碑。

Milestone Alert!



The F-35 Lightning II has officially logged one million flight hours!



This impressive milestone spans both testing and operational missions across all 16 services currently flying the F-35.



It also underscores the aircraft’s proven performance, remarkable… pic.twitter.com/CJ3wjBs26n