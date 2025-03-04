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馬斯克補刀！批澤倫斯基「邪惡」 稱其推動「永久戰爭」

2025/03/04 13:55

馬斯克公開斥責烏克蘭總統澤倫斯基「邪惡」，指其推動與俄羅斯的「永久戰爭」，此言論與美國總統川普立場相呼應。（彭博檔案照）馬斯克公開斥責烏克蘭總統澤倫斯基「邪惡」，指其推動與俄羅斯的「永久戰爭」，此言論與美國總統川普立場相呼應。（彭博檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕傳出美國決定凍結對烏克蘭軍援消息之際，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）3日公開斥責烏克蘭總統澤倫斯基「邪惡」，指其推動與俄羅斯的「永久戰爭」。此言論與美國總統川普立場相呼應，川普正加大對烏克蘭施壓，要求盡快與俄羅斯達成和平協議。這場爭議凸顯美烏關係緊張，也暴露美國與歐洲在烏克蘭問題上的分歧。

英國《每日郵報》報導，川普在自家社群平台「（Truth Social」發文，批評澤倫斯基稱與俄戰爭結束「還非常遙遠」是「最糟糕的聲明」，警告美國忍耐有限。他認為，只要有美國支持，澤倫斯基便無意尋求和平。馬斯克則在X平台回應，稱澤倫斯基追求「永無止境的貪腐絞肉機」，直指其行為「邪惡」。

川普在白宮記者會上進一步暗示，若澤倫斯基堅持在和談前設條件，可能無法長久擔任總統。他說：「和平協議不該難達成，若有人無意和解，那人不會待太久。」

馬斯克則贊同網友稱澤倫斯基為「獨裁者」的說法，建議以特赦換取其下台，讓烏克蘭重回民主。川普也曾以此稱呼澤倫斯基，因其自2022年俄羅斯入侵後未舉行選舉，實施戒嚴至今。

美國正推動迅速終結烏克蘭戰爭，並與基輔談判稀土礦產協議，盼收回部分援助成本。上週五，澤倫斯基造訪白宮商討此事，卻因與川普針對俄總統普廷是否可信爭執，會議不歡而散。隨後，他轉往英國，與法、德、英、加等國領導人召開緊急峰會，重申對烏支持。川普批評歐洲坦言「無美國不行」，認為這暴露其對俄羅斯威脅的無力。

數據顯示，自2022年俄入侵以來，歐洲援烏總額達1323億歐元（約4.34兆新台幣），超美國的1142億歐元（約3.74兆新台幣），且歐洲未來承諾更多。歐洲領導人承諾增國防預算，因應美國政策轉向與俄軍事威脅。英首相施凱爾（Keir Starmer）宣布國防支出升至GDP 2.5%，計劃增至3%；法總統馬克宏（Emmanuel Macron）則建議達3.0%-3.5%。美國國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）讚揚此舉，強調「歐洲須主導自身安全」。

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