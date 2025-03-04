海自護衛艦「秋月號」獨自通過台海 日本防相低調避談

日本海上自衛隊護衛艦秋月號於今年2月穿越台灣海峽，這是首次有日艦獨自通過台海。（圖擷自海自官網）

〔即時新聞／綜合報導〕日本海上自衛隊護衛艦「秋月號」（あきづき）於今年2月5日由北向南穿越台灣海峽，這是首次有日本軍艦獨自穿越台海，引發中國強烈不滿，日本防衛相中谷元稱事關自衛隊運用，不會對此評論。

據日本《共同社》報導，日本海上自衛隊護衛艦「秋月」號於今年2月5日由北向南穿越台灣海峽，與美國、澳洲、菲律賓等國在南海聯合軍演，這是首次有日本軍艦獨自穿越台海，中國不滿抗議，聲稱「不應干擾台灣海峽的和平與穩定」。

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對此，防衛相中谷元今（4日）在內閣會議後的記者會上表示：「由於關係到自衛隊運用，我不會談及此事。」關於中國軍隊在日本周邊活動趨於活躍，中谷強調：「這是嚴重關切事項。我們將冷靜堅決地進行應對。」

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