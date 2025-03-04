AI僚機助陣！Top Aces為F-16模擬機隊打造「虛擬分身」

Top Aces 是一家專業的假想敵訓練服務提供商，其F-16機隊經常與美軍進行聯合演練，以提升戰備能力。（取自Top Aces官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍及太空軍協會年度空戰研討會本週登場，私營假想敵空中作戰公司Top Aces預告，今年春季將在其F-16A/B模擬戰機上測試「虛擬僚機」（constructive wingman）能力，為空戰訓練帶來革新。

此技術由Top Aces飛行員從座艙控制合成飛機（synthetic aircraft），透過數位方式整合至模擬機與對抗機的感測器。雖無實體飛機，但在飛行員座艙顯示器上卻如真實存在。其AI與演算法源自EpiSci公司（現併入Applied Intuition）軟體，該公司曾參與美國國防高等研究計劃署（DARPA）「阿爾法空戰試驗」（Alpha Dogfight）計畫。

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「紅軍」（假想敵）任務中加入虛擬僚機，能以極低成本大幅增加「藍軍」（友軍）戰術複雜度。Top Aces透過美國空軍「作戰航空部隊合約空中支援」（CAFCAS）計畫，為F-35飛行員提供模擬訓練。

軍事網站《戰區》（The War Zone）指出，虛擬與實體飛機結合，能給予飛行員模擬環境中無法感受到的心理壓力。Top Aces技術總監史戴芬斯（Aaron “Fang” Steffens）強調：「實體訓練無可取代，高速飛行時思維會改變，有實體飛機試圖擊落你時，風險是真實的。」

Top Aces近年升級其前以色列空軍F-16A/B Netz戰機，配備主動電子掃描陣列雷達（AESA）、紅外線搜索追蹤系統（IRST）及先進模擬任務系統（AAMS），打造出F-16 AAF（先進模擬戰機）。目前已有四架達此標準，部署於佛州埃格林（Eglin）和亞利桑那州路克（Luke）空軍基地，提供F-35飛行員訓練。

虛擬僚機將透過F-16 AAF駕駛艙內多功能顯示器（MFD）操控，並藉Link-16數據鏈，將虛擬目標資訊傳送給藍軍及其他Top Aces戰機。Top Aces業務發展副總裁狄雷馬特（Brian “Taz” Delemater）表示，這與指揮實體僚機無異。

Top Aces「虛擬僚機」概念為美國及盟國空軍訓練帶來顯著效益。相較實體僚機，虛擬僚機大幅降低成本，並能模擬更複雜、具挑戰性的空戰場景，提升戰術複雜性。在高風險訓練中，可降低實體飛機碰撞或意外風險，增加安全性。虛擬僚機可隨時調整數量與性能，滿足不同訓練需求，提供極大靈活性，其飛行數據可記錄分析，有助改進訓練成效及飛行員表現。

此創新技術不僅展示Top Aces在模擬空戰訓練領域的領先，更凸顯AI與虛擬實境技術在軍事訓練應用的潛力。隨著技術成熟，「虛擬僚機」可望在未來空戰訓練扮演更重要角色，提升飛行員戰技與戰場生存能力。

在一次聯合演訓中，來自 Top Aces 公司的 F-16 戰機（上）與美國空軍路克基地（Luke AFB）所屬的 F-35 戰機（下）並排飛行，接受空中加油。（圖取自美國空軍專頁）

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