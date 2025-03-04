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「大軍談」未觸及義務役期、女性服役 顧立雄曝國軍5項具體加給方案

2025/03/04 14:33

國防部長顧立雄表示，國防部目前已研提志願役、戰鬥部隊加給，以及非戰鬥部隊包括戰航管、電戰及網路戰加給等具體調增方案，通盤考量特定職務加給額度平衡，也已獲行政院支持。（國防部提供）國防部長顧立雄表示，國防部目前已研提志願役、戰鬥部隊加給，以及非戰鬥部隊包括戰航管、電戰及網路戰加給等具體調增方案，通盤考量特定職務加給額度平衡，也已獲行政院支持。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕如何提升編現比、攬才留才是國軍重要課題，國防部長顧立雄表示，國防部目前已研提志願役、戰鬥部隊加給，以及非戰鬥部隊包括戰航管、電戰及網路戰加給等具體調增方案，通盤考量特定職務加給額度平衡，也已獲行政院支持。

此外，顧立雄也澄清，總統府「大軍談」並未涉及義務役役期延長、女性服義務役等議題，國防部也沒有具體規劃，目前僅著重於加強一年期義務役的訓練成效。

顧立雄與媒體茶敘時表示，如何提供良好、合理待遇，藉以攬才、留才，是國軍人力投資的重要課題。因此，國防部已研提「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」調增方案，同時通盤考量特定勤務加給額度衡平性，希望透過調高待遇，增加招募留營誘因，提升整體人力，並鼓勵官兵至戰鬥部隊服役；更期盼藉由長期的人才投資，為國軍帶來人力穩定、戰力提升的多重效益。

顧立雄指出，除主戰部隊外，另外部分無法兼理戰鬥組成主戰部隊的單位，如戰航管、電戰、網路戰等加給，也對國軍維持高專能力人才相當重要，因此也已經提案與政院溝通，目前已有具體方案獲得支持。

顧立雄強調，這是總統清德上任以來即交代的工作，因此一直都在研議當中，總統也有體認到提升調整待遇的方法必須切中要害，從這角度切入，顧立雄認為能否順利調增「比較樂觀」。

另外，針對國際學者建議台灣將義務役期調增至2年，國防院學官專文也建議女性服義務役，且傳總統府「大軍談」也曾談及此事。對此，顧立雄澄清，大軍談並沒有討論此二議題的事實，現階段國防部僅就此蒐集先進國家做法，沒有具體規劃。由於剛恢復實施一年期義務役，目前著重於加強其訓練成效，暫無進一步延長役期的規劃。

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