美軍F-16掛空射魚叉驗證新型武器整合 國軍未來購新飛彈無須改機身

美國空軍近期開發一款系統，讓戰機電腦系統可與新武器直接整合，無須修改飛機系統及彈體。為此美國空軍第53測試與評估聯隊的F-16日前「首度」掛載空射魚叉飛彈驗證「閘道系統」。（圖片取自美國空軍第53聯隊）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍近期開發一款「閘道系統」，讓戰機電腦系統可與新武器直接整合，無須修改飛機系統及彈體。為此美國空軍第53測試與評估聯隊的F-16日前「首度」掛載空射魚叉飛彈驗證「閘道系統」，同時進行魚叉 Block II+飛彈的整合。若「閘道系統」上線，未來國軍不管是升級版F-16還是新購的F-16，裝掛新型飛彈都無須修改飛機和飛彈。

軍聞網站「Naval News」3日報導，美國空軍第53測試與評估聯隊（53rd Test and Evaluation Group）旗下的第3測試與評估分隊（Detachment 3），近日在內利斯空軍基地（Nellis Air Force Base）進行首度「非侵入式」的魚叉Block II+反艦飛彈整合測試，凸顯美軍在傳統武器整合流程之外，也能夠在短時間內完成武器的掛載及測試。

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第53測試與評估聯隊表示，傳統的武器整合流程通常需要好幾年的時間，從攜帶測試、地面釋放測試等，最終到武器釋放的遙測測試。測試團隊為此開發款「閘道系統」（gateway system）來實現空軍戰機與魚叉的整合，透過起到類似「翻譯器」的作用，讓F-16和魚叉飛彈可以識別、接收到雙方的訊號。

聲明指出，美軍這次測試顯著縮短整合時間，讓空軍能夠在戰時或緊急情況下，快速替戰機增加新型武器與作戰能力。

報導指出，目前全球擁有F-16並具備魚叉飛彈作戰能力的國家，包括烏克蘭、土耳其、台灣、埃及、阿曼、阿拉伯聯合大公國、南韓和新加坡。如果美國空軍決定繼續採購魚叉飛彈，將讓F-16具備對海打擊能力，補強美軍目前的空射反艦武器體系。目前美軍空軍現役的AGM-158C遠程反艦飛彈（LRASM）主要由戰略轟炸機搭載，未來則計畫將其整合至F-15EX戰機；若該計畫實施，還可能將AGM-84K SLAM-ER ATA（魚叉家族衍生型）整合至F-15E戰機。

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