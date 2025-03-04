成軍8年來首次意外 菲空軍FA-50PH攻擊機夜航失蹤

圖為菲律賓空軍的FA-50PH輕攻擊機，去（2024）年7月曾赴澳洲參與「漆黑」（Pitch Black）聯合軍演。（菲律賓空軍官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕菲律賓空軍（PAF）今（4）日表示，一架FA-50PH輕攻擊機，於今日凌晨執行夜航訓練期間「失蹤」，事件發生前未有相關失聯徵兆，這也是該國採購該型機近十年來首起空中意外。菲國空軍發言人指出，軍方正持續尋找當事飛機及兩位飛行員，但並未透露失蹤機的機尾編號為何。

《菲律賓國家通訊社》（PNA）報導，菲律賓空軍發言人卡斯蒂洛上校（Col. Ma. Consuelo Castillo）表示，這起事件發生在今日凌晨期間，當時一架升空準備執行夜間任務的FA-50PH輕攻擊機，在飛抵目標區前數分鐘無預警「失蹤」；另一架同行機當下曾試圖聯繫失蹤的飛機但未果，只能先返回位於宿霧麥克坦島的埃布恩空軍基地（Benito Ebuen Air Base in Mactan, Cebu）。

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卡斯蒂洛進一步說明，這架FA-50型機事發前在執行聯合司令部派予的例行任務、載有兩名飛行員，而本起事件也是該機在菲國的首起重大事故；菲國空軍現正進行搜救，除了失蹤的飛機與紀錄飛行數據的「黑盒子」（black box），也正全力尋找消失的兩名空軍飛行員。

菲律賓是在2014年向南韓簽約採購12架FA-50型機，2017年接收完畢，成軍服役至今僅8年。（菲律賓空軍官方Facebook）

菲律賓空軍有12架FA-50PH輕攻擊機，這批戰鬥機是該國在2014年以189億菲律賓比索（約新台幣95.23億元）向南韓航太工業（KAI）購得，全數機隊最終在2017年交付完畢，成軍至今僅約八年。今（2025）年則有消息傳出，菲國有意向南韓增購第二支中隊的同型機，但相關進展尚未獲官方證實。

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