瞄準印太威脅反制中國！洛馬推出15萬美元低成本巡弋飛彈

洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）未來「通用多任務卡車飛彈」（Common Multi-Mission Truck, CMMT）從運輸機發射的示意圖。（取自Lockheed Martin官網）



〔編譯陳成良／綜合報導〕外媒《路透》報導，美國國防巨頭洛克希德·馬丁（Lockheed Martin，下稱洛馬）3月4日發表一款全新丶低成本巡弋飛彈「通用多任務卡車飛彈」（Common Multi-Mission Truck, CMMT），單價僅15萬美元（約新台幣494萬元），射程超過800公里。此舉旨在強化美國在印太地區對抗中國軍事擴張的能力，同時呼應「可負擔的數量優勢」（affordable mass）新趨勢，以大量低價武器因應現代戰爭需求。

報導指出，俄羅斯入侵烏克蘭改變了全球軍備思維，各國開始追求「可負擔的大量武器」，強調庫存深度與快速補充能力，以適應長期消耗戰。CMMT整合洛馬及其夥伴的現有技術，成為低成本模組化武器的代表，填補遠程滑翔炸彈與高價巡弋飛彈間的市場空缺。

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洛馬飛彈與火控部門計畫主任卡拉威（Scott Callaway）指出，CMMT為亞音速飛彈，採用低成本渦輪發動機，與現役AGM-158「聯合空對地防區外飛彈」（JASSM）相比，成本大幅降低。JASSM重約454公斤，單價逾150萬美元（約新台幣4941萬元），而CMMT基本型僅15萬美元，競爭力十足。

若美國國防部採購，洛馬預估產線成熟後，年產量可達2500枚。CMMT採模組化設計，可衍生多款型號：長射程版適用於C-17運輸機、戰鬥機與轟炸機投放；短射程版則更靈活；另有海上打擊版，搭配多樣尋標器，適合大規模蜂群作戰，強化美軍反艦與遠程打擊能力。

《路透》分析指出，美國正積極擴充低成本、易量產的反艦武器庫存，以反制中國在印太地區的軍事威脅。CMMT的推出不僅展現技術創新，更凸顯美軍在戰略與經濟效益間尋求平衡的決心。

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