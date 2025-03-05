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勇鷹高教機因墜海事件停飛2週 空軍今恢復飛行訓練
空軍表示，經過兩週檢查後，勇鷹高教機將於5日復飛，失事飛機的打撈工作也會持續進行。圖為勇鷹高教機。（資料照）
〔記者黃靖媗／台北報導〕空軍勇鷹高教機（AJT）編號1130、機號Z-754上月15日執行「基本航線投彈訓練」科目時，因雙發動機失效，於台東外海約5浬處墜機，空軍下令同機型暫時停飛，並成立專案小組調查。空軍今（5）日表示，經過兩週檢查後，勇鷹高教機將於今日復飛，失事飛機的打撈工作也會持續進行。
空軍司令部今日表示，針對日前勇鷹高教機一級飛安事件，由空軍飛訓部與漢翔公司共同擬定飛機特別檢查程序與項目，經二週密集作業，並加強空（技）勤人員學術科與模擬機訓練，於本日恢復飛行訓練。
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空軍司令部強調，失事飛機打撈工作持續進行，將儘速搜集相關紀錄器釐清肇因，並持恆落實機務檢查，保障人員訓練安全。