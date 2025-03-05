誰有對日抗戰勝利80年話語權？ 顧立雄一席話嗆爆中共

國防部長顧立雄日前主持媒體茶敘。（資料照，國防部提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕今年正值第二次世界大戰結束80周年，也是中華民國對日作戰勝利80年紀念，不過，中共意圖持續搶奪我國對歷史的敘事話語權。對此，國防部長顧立雄日前在媒體茶敘時表示，若以歷史而論，不論是二戰還是抗戰，都是中華民國參與，而不是中華人民共和國，「中華人民共和國如果要打一場它還沒出生時的戰爭，應該是沒辦法的」。

第二次世界大戰歐洲戰事自1939年爆發，而中華民國對日抗戰早在1937年即啟戰，日本1941年偷襲美國珍珠港後引爆太平洋戰火，直到1945年為止。因此，今年正逢二戰、我國對日抗戰勝利80周年。顧立雄日前主持國防部媒體茶敘時，有媒體關切，在我國對日抗戰勝利80周年之際，有哪些紀念活動規劃，且要如何保住話語權？

顧立雄細數，中華民國在民國26年（1937年）正式展開對日作戰，民國28年（1939年）第二次世界大戰爆發，中華民國在民國30年（1941年）正式對日本、德國、義大利作戰，民國34年（1945年）為第二次世界大戰暨抗戰勝利。

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顧立雄接著說，中華人民共和國直到民國38年（1949年）才成立，這些都是事實，「所以，中華人民共和國如果要打一場它還沒有出生時的戰爭，應該是沒辦法的」。因此，無論第二次世界大戰或者對日抗戰，所有歷史紀錄的主體都是中華民國，而非中華人民共和國，「話語權的關鍵並不是誰聲音大，就能改變這個事實」．而我國是在捍衛中華民國，也會有相對應的戰爭紀念活動。

政戰局長陳育琳中將表示，第二次世界大戰給世人的最大警惕，就是要反侵略、自己的國家自己守護，因此在抗戰勝利80周年之際，將舉辦活動紀念先賢先烈犧牲生命，在80年前捍衛中華民國的部分，並置重點於軍民同心抗敵、青年挺身衛國、與友盟共同奮戰，都是要傳達的核心價值與精神。國防部計畫舉辦活動之外，也會與民間團體合辦，並推出聯名商品，目前文宣規劃都已完成，待日後再向外界說明。

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