澤倫斯基白宮失態！前以色列駐美大使：學學納坦雅胡領袖身段

歐倫認為，面對性格強硬、立場鮮明的川普，澤倫斯基（左）若不深刻認識對手，恐難取得應有的尊重。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕近日，烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普在白宮橢圓辦公室會面時，因對美方針對俄羅斯的政策提出批評而引發爭執，讓人不禁聯想到2011年納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在同一場所與美國總統歐巴馬爆發激烈衝突的舊事。前以色列駐美大使歐倫（Michael Oren）在《紐約郵報》發表專文指出，這兩段歷史都提醒小國領袖，在面對美國強勢領導人時，必須懂得分寸與策略。

2011年5月20日，納坦雅胡正趕往華盛頓途中，歐巴馬突然宣稱以色列與巴勒斯坦之間的邊界應依1967年界線劃定，此舉徹底顛覆了美國長期以來的政策。憤慨之下，納坦雅胡於布萊爾宮（Blair House）會談時，情緒激昂，幾位顧問甚至不得不按住他，以免其當眾斥責歐巴馬。儘管事後經過「稀釋」修正，他堅決否認任何回歸1967年界線的可能性，言辭中更不時伴隨著重擊膝蓋的動作，充分展現出怒火難平。

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當時，白宮幕僚長戴利（Bill Daley）便當場質問納坦雅胡的高級助手，質疑「老闆是否習慣在別人家裡發號施令？」整個場面一時成為各大媒體爭相報導的「危機」現場。

十四年後，這段鮮有人提及的歷史似乎在上週重演。澤倫斯基在橢圓辦公室中，屢次打斷並試圖向美方「說教」，以抱怨美國對俄政策過於軟弱。然而，川普與副總統范斯（JD Vance）隨即予以斥責，指責其忘恩負義，並要求其公開道歉。這場對峙不僅暴露出澤倫斯基在外交談判中的短板，也反映出美方在戰略與情感上對其缺乏認同。

歐倫認為，澤倫斯基的困境遠較納坦雅胡複雜。首先，面對性格強硬、立場鮮明的川普，澤倫斯基若不深刻認識對手，恐難取得應有的尊重。再者，烏克蘭在軍事物資、領土防守及徵兵狀況上皆處於劣勢，幾乎無牌可打。

最後，當前全球政治正進入一個新秩序：舊有冷戰理想主義逐漸退場，取而代之的是以自我利益為主導的勢力分野。在這種環境下，美國更傾向支持那些能持續證明符合其國家利益的小國。納坦雅在川普面前選擇謹言慎行，正是對此最佳詮釋。

總而言之，歐倫強調，無論是納坦雅胡當年的激烈抗爭，還是澤倫斯基近期的外交失態，都警示著小國領袖必須在國際舞台上學會精準判斷對手、務實評估自身實力，並適時展現低調與謙卑。面對美國總統這樣的強勢角色，何時致謝、何時保持沈默，往往就是決定成敗的關鍵。

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