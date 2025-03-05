陸軍八軍團「重砲保養射擊」6月率先開火 射高比去年再多6000呎

圖為陸軍八軍團（第四作戰區）2022年「天雷操演」實施情形。（本報資料照，陸軍八軍團提供）

〔記者陳治程／台北報導〕陸軍年度例行的「重砲保養射擊」操演，各軍團砲兵單位會齊聚操演陣地、一字排開實施預劃課目；去（2024）年8月實施的重砲射擊中，第六、十軍團即以數量見長、八軍團則用新課目吸引目光。而漁業署日前發布射擊通報顯示，今年重砲射擊將由八軍團率先展開，但本次管制射高較去年多出6千呎，是否會延續去年的城鎮戰射擊引發關注。

陸軍上（2）月射擊通報揭露，八軍團將於今年6月10日至12日上午間，在屏東楓港北陣地實施「年度訓練」；本次通報除管制陣地灘岸海域，管制空域的危險最小半徑3浬，最大彈道高度則達1萬6千呎（4876.8公尺）。該訓練另安排6月13日做為預備日。

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陸軍八軍團上（2）月射擊通報揭露，所屬部隊將於今年6月上旬實施年度訓練，而據該單位代號和實施地點，研判為今年度首場例行性的「重砲保養射擊」。（擷自漁業署網站）

值得一提的是，該射擊通報雖未明指執行單位和訓練內容，但表中的「140L5」部隊，去年8月26日至28日間曾在同場域實施訓練，而據軍媒當時報導，這場訓練實為「重砲保養射擊」，又名「天雷操演」，由此研判，今年的重砲射擊將由八軍團部隊率先實施。

八軍團（第四作戰區）去年在「天雷操演」第二日，由43砲指部、砲訓部等單位自走砲、大口徑榴彈砲，依序實施「阻止擾亂射擊」、「灘岸火殲」及「反擊支援射擊」等課目，低沉砲聲連發震撼現場民眾；當時更安排M109A2自走砲將砲管高抬近80度，執行「高射界射擊」，這也是該戰技在重砲保養射擊的處女秀。

八軍團在去（2024）年的天雷操演中，首度安排三門M109A2自走砲，實施城鎮作戰用的「高射界射擊」。（青年日報官方Facebook）

所謂的「高射界射擊」，為砲兵因應反空機降、城鎮作戰情境，以高仰角彈道，越過前方建築障礙打擊後方敵人，以達奇襲效果的作戰方式；除了高射角射擊，「破壞射擊」和「直接瞄準射擊」也是砲兵部隊會採用的特種射擊法。隨著本次射擊通報的管制高度再上升，今年天雷操演是否會延續去年的城鎮戰課目，有待後續追蹤與觀察。

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