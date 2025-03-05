才破百萬飛時 美軍接續測試F-35B戰機外掛AGM-158C飛彈

圖為美軍F-35B戰機今（2025）年初於美東的海軍航空站執行AGM-158C飛彈外掛飛行測試，這也是該機繼F-35C後，首度整合該型彈實施飛測。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國航太大廠洛克希德．馬丁日前才宣布，旗下F-35「閃電II」戰機全球累積飛時已破百萬，美國海軍今日接續宣布，所屬F-35B戰機已展開外掛AGM-158C飛彈的飛行測試，本次驗證也是繼去（2024）年的F-35C後，首度由F-35B執行同型彈掛載驗證，可望為「閃電II」的長程反艦打擊能力帶來顯著提升。

美軍公開資訊指出，F-35B本次測試的AGM-158C「長程反艦飛彈」（LRASM），今（2025）一月已由駐美國帕圖森河海軍航空站的整合測試部隊（Pax ITF）執行，這也是繼去年的F-35C戰機後，接續實施同型彈掛載驗證。這項測試主要驗證該機種是否具備長程的「攻勢反水面作戰」（OASuW）能力，並藉由測試數據，作為日後精進武器系統的參考。

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圖為外掛AGM-158C飛彈的美軍F-35B戰機，於美國馬里蘭州的帕圖森河海軍航空站準備起飛。（洛克希德．馬丁官網）

此前，其製造商洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）3日才宣布，全球範圍內的現役1100餘架F-35A/B/C系列戰機，總累積飛行時數已正式突破「100萬」門檻，由於該機種訂單大排長龍，洛馬也已展望邁向「200萬飛時」的下一道成就。

洛馬研發的AGM-158系列飛彈，其正式名稱為「聯合防區外空對面飛彈」（JASSM），並有針對攻陸、反艦及長程打擊等不同衍生構型，如初始型號AGM-158A、減重以提升射程的AGM-158B，以及本次測試主角AGM-158C飛彈；另有延長彈體的極限射程版「AGM-158 XR」飛彈，官方雖未公佈射程數據，但有外媒推估，該型彈射程可望突破1850公里之遙。

洛馬去（2024）年9月推出「AGM-158 XR」極限增程型飛彈，是基於AGM-158B型彈加長彈體的衍生構型。（洛克希德．馬丁官網）

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