中共2025軍費破8兆 連4年增幅7％

第14屆中國全國人大三次會議今天開幕，由中國國務院總理李強發表政府工作報告。中國今年軍費預算約為人民幣1.7847兆元（約新台幣8兆710億），年增7.2%，與去年持平。（圖片取自新華社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕第14屆中國全國人大三次會議今天開幕，由中國國務院總理李強發表政府工作報告。外媒報導，中國今年軍費預算約為人民幣1.7847兆元（約新台幣8兆710億），年增7.2%，與去年持平。這是自2022年以來，中國軍費預算增幅連續4年超過7%。

外媒報導，中國今年軍費預算約為人民幣1.7847兆元，年增7.2%，增幅與去年持平。

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根據公開數據，2017年至2024年，中國國防預算增幅分別為7％、8.1％、7.5％、6.6％、6.8％、7.1％、7.2％和7.2％。

另外，在昨日舉行的中國第14屆全國人大三次會議新聞發布會上，中國全國人大會議發言人婁勤儉稱，中國國防開支從2016年起，連續9年保持個位數增長，國防開支佔國內生產總值的比重多年維持在1.5％以內，低於世界平均水準。

不過，隨著近年中國經濟疲軟，GDP成長下滑，中國國防開支佔GDP比重是否仍小於1.5%，有待商榷。

同時，除了檯面上的軍費之外，中國遭質疑暗藏軍費「黑數」，我國國防部2019年國防報告書提及，中國多年來未公布預算具體項目，許多軍事支出款項，實際編列在國務院所屬部會，且外國智庫也質疑中國軍費透明度，推估實際支出，為檯面數字2倍以上，按此估算中國國防實際開支恐達3.5兆人民幣。

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