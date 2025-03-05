繼1億元裝備委修 海軍再斥資3千萬為「銳鳶」維修UEIS模擬器

為維持海軍現役「銳鳶」一型無人機的戰訓能量，減少意外耗損，軍方今（5）日公告斥資3040萬元委託中科院為近10套的飛行訓練模擬器（UEIS），進行兩年的維修案。（資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕隨著中共船艦越常在台海周邊航行，長程無人偵察機的作用也更加重要，為維持海軍現役「銳鳶」一型無人機的戰訓能量，減少意外耗損，軍方今（5）日公告斥資3040萬元委託中科院為近10套的飛行訓練模擬器（UEIS），進行兩年的維修案；此前，軍方才於昨日公告將斥資1億元，進行「銳鳶」UAS的裝備委修。

在新型的「銳鳶二型」無人機尚未生產服役前，「銳鳶一型」為我國海軍海上戰術偵搜大隊長程對海偵蒐的主要利器，自2010年起向中科院採購8套、32架國造無人機以來，至今仍現存26架，以及相對應的8套飛行訓練模擬器，為提升裝備操作的安全性及減少人為疏失耗損，飛行模擬器是訓練操作手「手感」的重要設備。

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據政府電子採購網今日公告的最新決標資訊顯示，國防部將為海軍海上戰術偵搜大隊斥資3040萬元執行「UEIS飛行訓練模擬器委修案」，合約自今（114）年元旦起至明（115）年底止，共為期2年，此案採指定廠商的「限制性招標」方式，委託中科院為屏東的8套訓練模擬器，執行勞務性質的委修。

經查詢國防部公布的預算書，海軍今年於「飛行模擬器維保」一案中將花費1520萬元，但並未明確指名「銳鳶」及總預算，不過綜合標案資訊及2年度的平分金額合計，確實為3040萬元，故判斷該預算與「銳鳶」一型有關。

而近期有關「銳鳶」的後勤維護案不只模擬器，軍方也在昨（4）日於政府政府採購網公告，海軍司令部以限制性招標方式，委託中科院執行「銳鳶UAS裝備委修案」，總決標金額為1億元，並自今年元旦履約至12月31日止，為期1年。

一般來說，中科院的「銳鳶」無人機系統組成大致分為，無人飛行載具（UAV）、起降操控台（LRS）、地面導控站（GCS）、可攜式影像接收器（RVT）、情資後傳系統（IDT）、飛行模擬器（UEIS），以及戰術運裝輪車（GDT）。而該系列最新推出的「銳鳶二型」已技術成熟，惟未見於國防部今年度預算中，最快可能要明年起才有機會編列。

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