F-35越來越便宜! 洛克希德馬丁:單價成本漲幅已低於通膨

F-35「閃電II」戰機近期全球累積飛時數已破百萬小時，洛克希德馬丁公司幹部並指出，最新一批F-35戰機的單價成本漲幅已低於通貨膨脹。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕F-35「閃電II」戰機近期全球累積飛時數已破百萬小時，洛克希德馬丁公司幹部指出，最新一批F-35戰機的單價成本漲幅已低於通貨膨脹。

美媒「Air & Space Forces」報導，在洛克希德馬丁3日宣布全球範圍內的現役1100餘架F-35A/B/C系列戰機，其總累積飛行時數突破「100萬」門檻的同時，其幹部表示最新一批F-35戰機的單價曲線將低於通貨膨脹。

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公司幹部麥金托什（Chauncey McIntosh）表示，戰機成本的飆升源自於材料、勞動成本的急劇上升，以及供應鏈困難等。

報導指出，最新一批的訂單是去年11月美國國家防衛部所屬「聯合計畫辦公室」（JPO）與洛克希德馬丁針對第18批、145架戰機的協議，總價值包括備件、工程和其他物品等共118億美元（約新台幣3866.6億），但不包含發動機。

JPO已表示，合約確定時將會公布發動機價格；麥金托什則說，合約最終確定時間為今年第2季。

據了解，F-35聯合計畫辦公室估計，第15到17批次時F-35A（美國空軍版）單價為8250萬美元，F-35B（美軍陸戰隊版，能短場起飛與垂直降落）單價1億900萬美元，F-35C（艦載機版）單價1億210萬美元。

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