南海遏中霸權 美海豹部隊與菲演練「奪取」石油平台

美軍海豹部隊與菲律賓軍隊演練奪取一處海上平台。（圖片取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕共軍持續在南海以灰色地帶行動增強區域勢力，侵害南海諸國權益，其中菲律賓近年持續透過軍購、接收他國軍備剩餘品等方式，對抗中國在南海準軍事武裝。為此，美軍海豹部隊與菲律賓近期就在南海爭議海域，針對天然氣和石油平台的攻防奪取進行演練。

美媒「Naval News」4日報導，美國海軍第一特戰大隊（海豹部隊）近期釋出一組照片，指出該大隊在與菲律賓軍隊在菲律賓愛妮島市進行一週的訓練，內容包含戰術戰鬥傷患護理、室內近距戰鬥和佔領一座廢棄的海上平台。

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報導指出，美軍特種部隊與菲律賓的訓練從2000年反恐戰爭就已開始，但最近的訓練趨勢已移往菲律賓的巴拉望省，該區域是菲律冰許多行動的中轉站，以便為前哨基地提供補給。在去年秋季的訓練活動，美軍顧問就對菲律賓海岸防衛隊進行「防禦戰術」和應對「灰色船隻」的訓練。

報導補充，愛妮島位於巴拉望島西北端，其旅遊和能源產業距離中菲南海爭議海域只有數百公里，並有一些已廢棄的天然氣和石油平台，其中本次雙邊部隊演習奪取的平台，已被菲律賓海軍改造成沿海監測站，以監視中國軍隊。

美菲軍隊於巴拉望省合訓。（圖片取自DVIDS）

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